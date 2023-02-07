«Без света, газа и лекарств, зато у себя дома». Как живет в блокаде Нагорный Карабах

Пустые коробки у входа в магазин Фото: Ani Balayan

С перекрытием дороги пострадала и медицинская логистика: перестали завозить лекарства и медоборудование. Больных в самом тяжелом состоянии помогает перевозить Международный Комитет Красного Креста (МККК): по данным организации, ее волонтеры перевезли за два месяца более 70 пациентов.

МККК также помогает людям воссоединиться со своими семьями и в качестве посредника доставляет подгузники, детское питание и медикаменты. Но привезенных лекарств не хватает - их выдают только людям в критическом состоянии.

Более 100 тонн гуманитарного груза, собранного в Армении, сейчас находится в городе Горис, на границе с Карабахом, но завезти его в НКР пока не получается. В Горисе также временно проживают люди, застрявшие в Армении из-за перекрытия дороги.

Семья Самвела Нариманяна - одна из многих, которым до сих пор не удалось вернуться. За их проживание в отеле платит администрация Сюникского марза (региона), но проехать через Лачинский коридор семья Нариманяна еще не смогла - людей перевозят постепенно. «Мы поедем домой, как только откроется возможность. Но когда наступит наша очередь, мы еще не знаем. Мы в неопределенности,» - говорит Нариманян.

Рынок Фото: Ani Balayan

78-летний Майор Арушанян пережил инфаркт и операцию на сердце, но нужные ему медикаменты сейчас невозможно найти. Он успел запастись двумя пачками, но как долго продлится блокада, никто не знает.