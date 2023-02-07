Министр культуры Пирет Хартман во вторник вместе с министром науки и культуры Финляндии Петри Хонконеном созвала видеовстречу министров спорта Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии, где обсудили попытки МОК разрешить российским и белорусским спортсменам при определенных условиях вернуться на международную спортивную арену.
Министры спорта Балтийских и Северных стран согласились: российским спортсменам не место на Олимпиаде
«Мы с коллегами из Балтийских и Северных стран были единодушны — война в сердце Европы в Украине не закончилась, ограничения для российских и белорусских спортсменов нельзя смягчить. Спортсменов из стран-агрессоров не ждут на международных спортивных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх. Мы не дадим этой теме утихнуть, настроенные единодушно страны должны смело единогласно высказаться по этому вопросу», - подчеркнула Хартман.
В пятницу Хартман по приглашению государственного секретаря Соединенного Королевства по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Мишель Донелан примет участие в открытой для министров спорта всех стран видеовстрече, где в фокусе также будет участие спортсменов из стран-агрессоров в международном спорте.
На прошлой неделе министры спорта Балтийских стран и Польши выступили с совместным заявлением, что спортивные организации не должны менять свою осуждающую позицию в отношении России и Беларуси. Министры подчеркнули, что разрешение представителям стран-агрессоров участвовать в крупных соревнованиях легитимизирует политические решения этих стран и отвлечет внимание от нападения на Украину.