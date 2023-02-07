Министры спорта Балтийских и Северных стран согласились: российским спортсменам не место на Олимпиаде

«Мы с коллегами из Балтийских и Северных стран были единодушны — война в сердце Европы в Украине не закончилась, ограничения для российских и белорусских спортсменов нельзя смягчить. Спортсменов из стран-агрессоров не ждут на международных спортивных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх. Мы не дадим этой теме утихнуть, настроенные единодушно страны должны смело единогласно высказаться по этому вопросу», - подчеркнула Хартман.

В пятницу Хартман по приглашению государственного секретаря Соединенного Королевства по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Мишель Донелан примет участие в открытой для министров спорта всех стран видеовстрече, где в фокусе также будет участие спортсменов из стран-агрессоров в международном спорте.