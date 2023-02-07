«Источник латания дыр». Сколько у России резервов и надолго ли их хватит?

Но у этих прогнозов есть важная оговорка. «Ситуация с объемом ФНБ будет напрямую зависеть от того, как долго будет продолжаться военный конфликт, на каких условиях он будет закончен, а также от цен и спроса на российские углеводороды», - отмечает Осмоловская-Суслина.

Главный риск бюджетной системы

В реальности есть ли у России эти пара лет? В понедельник Минфин опубликовал статистику по исполнению бюджета в январе - и она оказалась довольно шокирующей.

Дефицит бюджета составил почти 1,8 трлн рублей. Доходы упали более чем на 35% по сравнению с мирным январем 2022 года, а нефтегазовые доходы - на 46%.

Но хуже всего выглядит ситуация с расходами - они в январе 2023 года взлетели почти на 60% до более чем 3 трлн рублей.

«Главная причина расширения дефицита - необычно высокие для января расходы. Если бы расходы были бы на уровне прошлого года, то дефицит бы не превысил 700 млрд рублей», - считает Исаков.

Рост расходов экономист называет главным риском для бюджетной системы на этот год. Но и от доходов он не ждет ничего хорошего: нефтегазовые доходы будут ниже прогнозов на пару триллионов.