Несмотря на убытки от авиационной деятельности, прибыль Таллиннского аэропорта увеличилась в несколько раз

Именно убыток от авиации является основной причиной, по которой предприятие хочет повысить сборы, которые не менялись с 2009 года, примерно на три евро с пассажира.

По словам председателя правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике, финансовые результаты за прошлый год еще подводятся, но, по предварительным данным, неаудированная прибыль за прошлый год составила 8,7 миллиона евро. «Она достигла бы более 10 миллионов евро, если бы нам не пришлось покрывать убытки от авиации, которые составили около 2,7 миллиона ​​евро», – пояснил Тувике.

Сегодня около 71 процента доходов аэропорта поступает из неавиационных источников (например, парковка, доходы терминалов от рекламы, торговли). «Это помогло нам быстрее и сильнее выйти из кризиса, вызванного COVID-19, по сравнению с несколькими другими аэропортами», – сказал Тувике.

Этим летом из Таллиннского аэропорта можно будет летать по 45 направлениям, а число пассажиров должно увеличиться с 2,47 миллиона до более чем 3 миллионов в течение года. К концу 2024 года аэропорт планирует увеличить количество прямых рейсов до 50 и количество пассажиров до 3,5 миллиона, а также увеличить пропускную способность до 4 миллионов пассажиров.