Рейнсалу обсудил с МВФ дальнейшую поддержку Украины

«Глядя в будущее, я подчеркнул в разговоре с Каммером, что всесторонняя поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока война не будет выиграна. Эстония выступает за то, чтобы замороженные российские активы можно было как можно скорее использовать в пользу Украины, сейчас мы ищем соответствующие юридические решения», - сказал Рейнсалу.