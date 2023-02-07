Глава МИД Урмас Рейнсалу во вторник встретился с директором европейского отдела МВФ Альфредом Каммером и обсудил с ним влияние российской войны на мировую экономику и дальнейшую поддержку Украины.
Рейнсалу обсудил с МВФ дальнейшую поддержку Украины
Рейнсалу обсудил с МВФ дальнейшую поддержку Украины
Рейнсалу получил от Каммера обзор последствий войны России против Украины, а также изменений в мировой экономике.
«Глядя в будущее, я подчеркнул в разговоре с Каммером, что всесторонняя поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока война не будет выиграна. Эстония выступает за то, чтобы замороженные российские активы можно было как можно скорее использовать в пользу Украины, сейчас мы ищем соответствующие юридические решения», - сказал Рейнсалу.
Он добавил, что замороженные российские активы также следует использовать для восстановления Украины, которое уже началось.
Рейнсалу также выразил Каммеру благодарность за твердую поддержку Украине со стороны МВФ.
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