«Как только я сел, услышав громкий стук, то почувствовал, что что-то не так, потому что вся квартира была наполнена странным запахом», – описывает сосед мужчин, погибших в пожаре на улице Маяка, Алексей. Он говорит, что они были мирными соседями, не отличавшимися ни выпивкой, ни шумными вечеринками.
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Сосед погибших в пожаре на улице Маяка: кажется, я родился в рубашке
Сосед погибших в пожаре на улице Маяка: кажется, я родился в рубашке
«В 6:30 утра я услышал, как кто-то громко ударил по стене семь раз. Вероятно, это был пожарный, я проснулся после этих ударов», – рассказывает Алексей, проживающий на улице Маяка в районе Ласнамяэ, соседи которого случайно подожгли квартиру ранним утром. Пожар начался в квартире на четвертом этаже, где, по данным полиции, не было датчика дыма. «Я не слышал ни звука, и если бы кто-то не среагировал быстрее, меня бы сегодня здесь не было», – отмечает Алексей.