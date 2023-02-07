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Сосед погибших в пожаре на улице Маяка: кажется, я родился в рубашке

Крислин Метсанурм
, репортер
Сосед погибших в пожаре на улице Маяка: кажется, я родился в рубашке
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Пожар произошел рано утром на улице Маяка в районе Ласнамяэ.
Пожар произошел рано утром на улице Маяка в районе Ласнамяэ. Фото: Elu24

«Как только я сел, услышав громкий стук, то почувствовал, что что-то не так, потому что вся квартира была наполнена странным запахом», – описывает сосед мужчин, погибших в пожаре на улице Маяка, Алексей. Он говорит, что они были мирными соседями, не отличавшимися ни выпивкой, ни шумными вечеринками.

«В 6:30 утра я услышал, как кто-то громко ударил по стене семь раз. Вероятно, это был пожарный, я проснулся после этих ударов», – рассказывает Алексей, проживающий на улице Маяка в районе Ласнамяэ, соседи которого случайно подожгли квартиру ранним утром. Пожар начался в квартире на четвертом этаже, где, по данным полиции, не было датчика дыма. «Я не слышал ни звука, и если бы кто-то не среагировал быстрее, меня бы сегодня здесь не было», – отмечает Алексей.

А именно, Алексей – сосед жильцов сгоревшей квартиры, и кровать в его спальне стоит напротив той самой стены. «Даже моя голова была ночью у этой стены», – говорит он. «Как только я сел, услышав громкий стук, то почувствовал, что что-то не так, потому что вся квартира была наполнена странным запахом», – отмечает он. Почуяв запах, он подошел к окну, чтобы посмотреть, не происходит ли чего-нибудь необычного. По его словам, открывшаяся картина была настолько шокирующей, что он не сразу почувствовал настоящую опасность, а лишь к вечеру начал о ней задумываться.

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