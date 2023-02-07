В Подмосковье ученица пятого класса по меньшей мере 30 раз ударила ножом одноклассницу

Нападение, сообщила полиция Московской области, произошло в образовательном учреждении на Парковой улице в Химках; там находится лицей № 10. Между одноклассницами произошел конфликт, причина которого пока официально не названа. Одна девочка напала на другую в туалете лицея с ножом, который принесла из дома. Состояние раненой медики оценили как крайне тяжелое, рассказал Минздрав Подмосковья.

Baza сообщила со ссылкой на родных пострадавшей пятиклассницы, что у нее обнаружили около 100 ножевых ранений. Mash написал, что ранений больше сотни. Телеграм-канал Shot сообщил, что их около 30. По данным канала, девочка оказалась в реанимации, позднее ее доставили на вертолете в другую больницу. У школьницы повреждения грудной клетки и головы, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Девочка, которую подозревают в нападении, по всей видимости, спланировала его заранее. Утром 7 февраля она, по информации Mash, написала подруге, что убьет одноклассницу и «будет сидеть в колонии», но подруга не придала этому значения. Девочка принесла из дома кухонный нож (возможно, в ланч-боксе) и напала на одноклассницу в туалете. По одной версии, она подкараулила жертву там, по другой – специально заманила в туалет. Нападение произошло около 10:40 по московскому времени, рассказали «Подъему» ученики лицея.