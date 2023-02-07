«Забеременеть в Польше – это риск»: врачи отказываются делать аборты, даже когда это необходимо

C 1996 года в Польше врачам разрешено не проводить процедуры, которые не соответствуют их религиозным взглядам. Когда к власти в Польской республике пришла партия «Право и справедливость», известная среди прочего авторитарными практиками и ослаблением независимости судебной ветви власти, в закон о «соображениях совести» тоже внесли изменения. По решению нового Конституционного трибунала, врач не обязан сообщать пациентке, где можно провести процедуру, в которой ей отказали.

По сути, представители власти предложили польским женщинам искать решение самостоятельно. «Говорить, что аборты теперь запрещены – это полная глупость, – сообщал в марте 2021 года глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. – В прессе есть информация [о том, как прервать аборт заграницей], которую каждый средне соображающий человек поймет и сможет решить вопрос дороже или дешевле. По моему мнению, ничего такого, что бы угрожало интересам женщин, не случилось. Я не принимаю всеобщего права на аборт – это зло».

«Совесть» и патология

Осенью правозащитная организация «Федера» поддерживала Марину Яворскую – украинку, которая вынашивала в Польше желанную беременность. На 17-й неделе Марина пришла на УЗИ к варшавскому гинекологу. Врач без проблем рассмотрел пол ребенка и сообщил, что Марина родит девочку, но не упомянул, что у той нет и не будет черепа. О пороке женщина узнала только на 30-й неделе на приеме у другого врача. У плода с акранией – отсутствием свода черепа – нет шансов: смерть наступает во время родов или сразу после. Марина не хотела продолжать вынашивать беременность, так как каждый день только усиливал ее связь с ребенком, который все равно должен умереть.

Поскольку патология развития плода с 2020 года не считается легальной причиной для аборта в Польше, Марина Яворская вынуждена была донашивать беременность с тяжелыми патологиями развития. На фоне этого у Марины начались проблемы с ментальным здоровьем. Она получила справку от психиатра, который подтвердил, что женщину посещают суицидальные мысли, у нее депрессия и продолжение вынашивания беременности угрожает ее жизни и здоровью.