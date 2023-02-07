Количество звонков на телефон помощи детям 116 111 продолжает расти

Руководитель службы по оказанию телефонной услуги помощи детям Департамента социального страхования Кай Халлик в сообщении для BNS обосновала рост обращений тем, что люди стали больше знать о такой возможности, чему помогла проведенная осенью кампания в социальных сетях. «Люди стали чаще замечать проблемы, чаще осмеливаются обращаться к нам со своей бедой. Благодаря этому мы быстрее узнаем о детях, которые нуждаются в помощи или находятся в опасности, и можем им помочь», – отмечает Халлик.

Основными поводами для обращений в 2022 году стали ненадлежащее обращение (23 процента), вопросы, связанные с воспитанием (18 процентов), душевное здоровье и благополучие ребенка (12 процентов), взаимоотношения (10 процентов) и право опеки (7 процентов). Как и в 2021 году, по номеру помощи детям чаще звонили родители (19 процентов), на втором месте были сами дети (17 процентов).

В 2022 году дети позвонили по номеру помощи 2745 раз, 413 звонков были связаны из-за проблем с другом. В прошлом году дети предпочитали звонить (51 процент), но много обращались и в веб-чате (45 процентов). 51 процент позвонивших были в возрасте 14-17 лет.

«Если раньше взрослые прежде всего предпочитали звонить, а дети общаться в чате, то в прошлом году и последние выбирали звонок. Звонок позволяет более подробно и ясно изложить ситуацию, а вероятность понять друг друга не так снижается. В письменной речи поддерживающий тон не так очевиден, а именно это как раз требуется нуждающемуся в эмоциональной помощи ребенку», – говорит Халлик.

Основными проблемами, с которыми обращались дети, стали темы душевного здоровья и благополучия (490 раз), вопросы взаимоотношений с родителями (365 раз), проблемы, связанные с самоповреждением (мысли о суициде, самоповреждающее поведение (257 раз).

Наиболее сложными случаями консультанты службы поддержки называют такие, когда звонит ребенок, помышляющий о суициде. В прошлом году подобных обращений было 184, из них в 50 случаях сигналы передали в Центр тревоги.

Телефон помощи детям 116 111 работает круглосуточно, позвонивший может сохранить анонимность. На звонки отвечают специалисты, имеющие подготовку в области защиты детей и с практическим опытом консультирования. Обращения записываются.