В электросети Сааремаа и Хийумаа инвестируют 50 миллионов евро

«Сегодня я получила обзор, согласно которому все участвовавшие в урегулировании ситуации ведомства сделали выводы и согласны, что прежде всего следует улучшить погодоустойчивость сети и договориться о правилах работы в условиях кризиса. Elektrilevi ускорит укрепление сетей на Сааремаа в существенном объеме, обучит спасателей для участия и в работах по восстановлению работы сетей и улучшит способности в сфере кризисного управления», – сказала Сиккут.

Волостной старейшина Сааремаа Микк Туйск сказал, что обширные отключения электричества в декабря доказали, что инвестиции в повышение надежности работы сети электропередач на Сааремаа крайне необходимы. «Важно также, чтобы жителям Сааремаа компенсировали затраты, вызванные обесточиванием. Я надеюсь, что мы в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций (MKM) и Elektrilevi добьемся того, что на Сааремаа в дальнейшем будет лучше обеспечена надежность снабжения электроэнергией», – отметил Туйск.

Глава Elektrilevi Михкель Хярм отметил, что погодоустойчивая часть сети успешно выдержала шторм. «Инвестиции в обновление сетей окупились, за последние десять лет количество отключений сократилось втрое. Тем не менее сохраняются уязвимые районы, особенно при экстремальных погодных условиях, поэтому мы продолжим укреплять сети. Elektrilevi планирует в течение ближайших пяти лет вдвое увеличить инвестиции на островах – мы поднимем сумму инвестиций в сети примерно до 50 млн евро, чтобы в ускоренном порядке обеспечить надежность работы в крупных населенных пунктах», – сказал Хярм.