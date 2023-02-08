Рейтинги: отрыв EKRE от Центристской партии сократился еще больше

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 30,6 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 20,7 процента, а Центристскую партию 19,1 процента.

За неделю поддержка Партии реформ упала на 0,7%, число сторонников EKRE снизилось на 0,1%, а показатели Центристской партии выросли на 0,3%.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (11,1 процента), Социал-демократическая партия (СДПЭ), популярность которой составила 7,8 процента и «Отечество» (7,1 процента).

Если бы выборы состоялись сегодня, то в новом составе Рийгикогу Партия реформ получила бы 35, EKRE 22 места, Центристская партия 20, «Ээсти 200» 11, социал-демократы 7, а «Отечество» 6 мест.