Тартуский университет в очередной раз отметит день «Женщин в науке»

Цель кампании в социальных сетях, которая пройдет с 8 по 11 февраля, - показать, чем занимаются ученые, и рассказать об их последних открытиях. Тех, кто хочет принять участие в освещении дня «Женщин в науке» могут использовать тематические хештэги #NaisedTeaduses и #WomenInScience в социальных сетях.

По словам доцента кафедры аналитической химии Тартуского университета, доцента археологии и вице-президента ENTA Эстер Орас, цель празднования дня «Женщин в науке» состоит, с одной стороны, в том, чтобы выделить и оценить ежедневный труд и достижения женщин-ученых. С другой стороны, это возможность способствовать продвижению гендерного равенства и рушить гендерные стереотипы как в академическом мире, так и в обществе.

«Равная репрезентация женщин в академическом мире и на руководящих должностях, их активное участие, а также приобретение прав и возможностей - важнейший критери для лучшей и более продуктивной научной деятельности», - считает Орас.

14 февраля в 15:00 в Elektriteater в Тарту состоится панельная дискуссия с участием сотрудников и студентов университета, во время которой будут обсуждаться гендерное равенство и роль женщин в науке. Модератором беседы выступит Райли Марлинг, заведующая кафедрой английского языка и профессор английского языка.

В дискуссии примут участие доцент кафедры аналитической химии и доцент археологии Эстер Орас, исследователь молекулярной иммунологии Уку Хальясорг и декан факультета естественных и точных наук Лехо Айнсаар. После беседы состоится совместный просмотр документального фильма «Представьте себе ученого» (англ. «Picture a Scientist»).

Документальный фильм «Представьте себе ученого», выпущенный в 2020 году, посвящен гендерному неравенству в науке. Несколько видных женщин-ученых делятся своими историями и рассказывают, в частности, о случаях дискриминации и домогательств. Среди прочих в фильме снялись профессор биологии Нэнси Хопкинс, химик Рэйчел Бёркс и геолог Джейн Уилленбринг.

Групповые просмотры этого фильма организовывались рядом научных учреждений мира с целью повышения осведомленности о проблематике гендерного равенства в сфере технологий, естественных и точных наук.