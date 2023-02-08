Ср, 8.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ЧМ по горным лыжам: в комбинации Луйк занял 18-е место

rus.postimees.ee
ЧМ по горным лыжам: в комбинации Луйк занял 18-е место
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Юхан Луйк.
Юхан Луйк. Фото: Suusaliit/Facebook

Эстонский горнолыжник Юхан Луйк занял 18-е место в комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту во французском Куршевеле, сообщает Rus.err

Организаторы чемпионата мира по горнолыжному спорту во Франции в мужской комбинации предложили спортсменам достаточно сложные трассы, как в супергиганте, так и в слаломе, в результате из 54-х стартовавших участников в финишном итоговом протоколе оказались лишь 22 горнолыжника. Cреди них – представитель сборной Эстонии Юхан Луйк. Эстонец поднялся на 15 позиций и в итоговом протоколе оказался на рекордном для себя на чемпионатах мира 18-м месте.

Победил в мужской комбинации француз Алексис Пинтуро.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту продолжится завтра женским супергигантом. А мужчины в этом виде программы выступят в четверг. Оба старта смотрите 8 и 9 февраля на ETV+. Начало прямых эфиров – в 12.20.

Чемпионат мира во французских Куршевеле и Мерибеле продлится до 19 февраля.

Ключевые слова
Наверх