Эстонский горнолыжник Юхан Луйк занял 18-е место в комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту во французском Куршевеле, сообщает Rus.err.
ЧМ по горным лыжам: в комбинации Луйк занял 18-е место
Организаторы чемпионата мира по горнолыжному спорту во Франции в мужской комбинации предложили спортсменам достаточно сложные трассы, как в супергиганте, так и в слаломе, в результате из 54-х стартовавших участников в финишном итоговом протоколе оказались лишь 22 горнолыжника. Cреди них – представитель сборной Эстонии Юхан Луйк. Эстонец поднялся на 15 позиций и в итоговом протоколе оказался на рекордном для себя на чемпионатах мира 18-м месте.
Победил в мужской комбинации француз Алексис Пинтуро.
Чемпионат мира по горнолыжному спорту продолжится завтра женским супергигантом. А мужчины в этом виде программы выступят в четверг. Оба старта смотрите 8 и 9 февраля на ETV+. Начало прямых эфиров – в 12.20.
Чемпионат мира во французских Куршевеле и Мерибеле продлится до 19 февраля.