ЧМ по горным лыжам: в комбинации Луйк занял 18-е место

Организаторы чемпионата мира по горнолыжному спорту во Франции в мужской комбинации предложили спортсменам достаточно сложные трассы, как в супергиганте, так и в слаломе, в результате из 54-х стартовавших участников в финишном итоговом протоколе оказались лишь 22 горнолыжника. Cреди них – представитель сборной Эстонии Юхан Луйк. Эстонец поднялся на 15 позиций и в итоговом протоколе оказался на рекордном для себя на чемпионатах мира 18-м месте.