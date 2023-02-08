Очень обидно, но сезон закончен. Келли Сильдару опубликовала видео своего рокового падения

Результаты проведенного в Эстонии обследования показали, что, к сожалению, необходима операция. Это значит, что сезон для 20-летней эстонки завершен.

У Сильдару это не первая подобная травма. В 2017 году она уже повредила крестообразную связку на сборах. Но тогда пострадало левое колено, в этом году – правое. Спортсменка показала видео падения.