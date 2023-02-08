Келли Сильдару, которая шесть раз побеждал в престижном соревновании по экстремальным видам спорта X-Games, упала за день до старта в своей триумфальной дисциплине и повредила крестообразную связку колена.
Очень обидно, но сезон закончен. Келли Сильдару опубликовала видео своего рокового падения
Видео
Очень обидно, но сезон закончен. Келли Сильдару опубликовала видео своего рокового падения
Результаты проведенного в Эстонии обследования показали, что, к сожалению, необходима операция. Это значит, что сезон для 20-летней эстонки завершен.
У Сильдару это не первая подобная травма. В 2017 году она уже повредила крестообразную связку на сборах. Но тогда пострадало левое колено, в этом году – правое. Спортсменка показала видео падения.
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