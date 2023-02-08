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Очень обидно, но сезон закончен. Келли Сильдару опубликовала видео своего рокового падения

Видео
rus.postimees.ee
Очень обидно, но сезон закончен. Келли Сильдару опубликовала видео своего рокового падения
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Келли Сильдару кладут на носилки и уносят с горы - спортсменка получила серьезную травму накануне X-Games в Аспене.
Келли Сильдару кладут на носилки и уносят с горы - спортсменка получила серьезную травму накануне X-Games в Аспене. Фото: Instagram @kellysildaru

Келли Сильдару, которая шесть раз побеждал в престижном соревновании по экстремальным видам спорта X-Games, упала за день до старта в своей триумфальной дисциплине и повредила крестообразную связку колена.

Результаты проведенного в Эстонии обследования показали, что, к сожалению, необходима операция. Это значит, что сезон для 20-летней эстонки завершен.

У Сильдару это не первая подобная травма. В 2017 году она уже повредила крестообразную связку на сборах. Но тогда пострадало левое колено, в этом году – правое. Спортсменка показала видео падения.

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