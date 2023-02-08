В честь 105-й годовщины Эстонской Республики в Ласнамяэ пройдет бесплатный концерт

«В этом году мы отмечаем 105-ю годовщину Эстонской Республики, в честь чего управа района Ласнамяэ проведёт в центре культуры «Линдакиви» праздничный концерт. Приглашаем всех жителей Ласнамяэ совместно отметить это важное событие», - сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Посвященный 105-й годовщине Эстонской Республики концерт состоится 22 февраля в 18 часов в центре культуры «Линдакиви» (ул. Я. Коорти, 22). Из-за ограниченного количества мест попасть на концерт можно только при наличии бесплатного билета. Билеты можно будет получить начиная с 8 февраля на инфостоле в здании районной управы (ул. Палласти, 54), в социальном центре Ласнамяэ (ул. Пунанэ, 36) и в центре культуры «Линдакиви» (ул. Я. Коорти, 22). Билет нужно будет предъявить на входе.