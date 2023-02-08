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Угроза безопасности: пограничники не пустили в Эстонию двух россиян

rus.postimees.ee
Угроза безопасности: пограничники не пустили в Эстонию двух россиян
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Эстонский пограничник.
Эстонский пограничник. Фото: Margus Ansu

За минувшие сутки пограничники не впустили в страну двух граждан России, поскольку они могли угрожать безопасности Эстонии. Об этом сообщила Лыунаская префектура

Оба россиянина пытались попасть в Эстонию через пограничный пункт Койдула.

По оценке эстонских властей, граждане России представляли угрозу общественному порядку и безопасности Эстонии.

Им было отказано во въезде, после чего они вернулись в Россию.

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