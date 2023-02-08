Оказывается, борьба с коррупцией может оставлять неприятный осадок, если похожа на спланированную кампанию и если под ее предлогом обезглавливают ключевые военные ведомства воюющей страны.
Вспышку «борьбы с коррупцией» народ не поддержал: обзор главных событий недели в Украине
В искренность борцов с коррупцией народ не поверил
Через несколько дней после очередной встречи в Рамштайне, 23 января, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил в Telegram: «Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно». Это явная отсылка к предвыборному лозунгу еще кандидата в президенты Владимира Зеленского «Придет весна – сажать будем». Отсылка весьма неудачная, так как тогда обещанных «посадок» украинцы не дождались.
И вот – снова-здорово: политик (а не генпрокурор!) анонсирует очередную борьбу с коррупцией. Уже 1 февраля Арахамия написал: «Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках. Сегодня: обыски в Налоговой; вручение сообщений о подозрении высокопоставленным чиновникам Министерства обороны; обыски у Коломойского по "Укрнафте"; целая серия негласных следственных действий; обыски у Авакова; обыски у Столара (экс-министр внутренних дел Арсен Аваков и предприниматель, депутат парламента Вадим Столар – прим. авт.). Увольнение всего руководящего состава Таможни». И этот анонс в Terlegram появляется прямо во время следственных действий!
Шум в СМИ подхватывают СБУ и Бюро экономической безопасности, Государственное бюро расследований и прочие. Народу тем самым показали, что при наличии политической воли, оказывается, все эти органы могут бороться с коррупцией. Тут возникает вопрос: почему эта воля не появилась раньше? И почему антикоррупционная система правоохранителей начинает активно работать по указке политиков? Кроме того, обыски и даже задержания – это еще далеко не «посадки». Например, обыск у экс-министра Арсена Авакова касался закупки французских вертолетов Airbus, один из которых 18 января разбился вместе с руководством МВД. «Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом… Формально отработали версию», – прокомментировал обыск Аваков.
Однако, вся эта имитация бурной деятельности не стоила бы внимания, если бы не стала поводом для более серьезных процессов. Триггером к такой антикоррупционной активности стал скандал в прессе вокруг закупок Министерством обороны продуктов для ВСУ. Правда, последовавшие после этих публикаций вручения обвинений сотрудникам Минобороны как раз завышенных цен на продукты не касались. Самому скандальному фигуранту – экс-руководителю департамента закупок МО Богдану Хмельницкому, который, как оказалось, был отстранен от должности еще в конце декабря, вменяют закупку некачественных бронежилетов.
Другого обвинили в «препятствовании деятельности ВСУ в особый период», а именно: некоторые подразделения ВСУ не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Как написал в Фейсбук один из советников министра обороны Алексей Копытько: «По указанной статье при должном усердии можно всё Минобороны арестовать хоть завтра, потому что армия всегда чем-то не обеспечена... В сухом остатке: департаменты, которые занимались обеспечением армии, парализованы или замедлились. Принимать волевые решения уже никто не захочет. Прямо завтра ничего не обрушится, запас прочности создан неплохой. Последствия вылезут через время, но они вылезут», – подытожил Копытько.
5 февраля начались совсем странные вещи: в парламенте членами опять-таки президентской фракции «Слуга народа» анонсирована отставка министра обороны Алексея Резникова и заслушивание уже нового министра – нынешнего руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. Одним выстрелом, что называется, убили сразу двух зайцев. Доказавший свою эффективность менеджер и дипломат меняется на доказавшего свою эффективность разведчика-оперативника. Типа, танцор идет дирижировать оркестром, а дирижер – в пуанты и на сцену… Обезглавливают и парализуют сразу два ключевых военных ведомства накануне ожидаемого в ближайшие дни широкого наступления россиян.
Главный сомнительный момент: никаких обвинений Резникову никто не предъявляет. Более того, ему прочат кресло министра, но уже другого министерства. И с ним самим всю эту рокировку не согласовали. Говорят, и Резников, и Буданов узнали о перестановках из СМИ. То есть, Резников вне подозрений. Тогда зачем все это?
Первое, что приходит на ум – Кирилл Буданов стал слишком заметен в украинских и западных СМИ, поэтому кто-то в Офисе президента увидел в нем будущего конкурента на выборах. Что касается Резникова, то здесь совсем печальное предположение – кому-то не нравится, что за год войны он смог убедить Запад дать Украине то оружие, о котором еще год назад никто и не мечтал.
Наложите все это на факт недавней гибели руководства МВД и складывается впечатление, что в Украине системно обезглавливается весь блок обороны. Причем, эти версии столь очевидны, что инициаторы рокировки получили эффект бумеранга: общество не только не поддержало их в «антикоррупционной» борьбе, но наоборот заподозрило в работе на врага. Уже 6 февраля руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия был вынужден заявить: «Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут».
Один из популярных сайтов провел опрос своих читателей на предмет их отношения к вспышке «антикоррупционной» активности власти. Только 19 процентов считают ее «реальным очищением власти». 70 процентов увидели в происходящем лишь «видимость борьбы для западных партнеров». То есть, люди не верят в борьбу с коррупцией, проходящую в режиме «внезапных кампаний», а не системно.
Иногда лучше промолчать
Еще одно важное для украинцев событие минувшей недели – саммит Украина–ЕС, состоявшийся 2 февраля. Несмотря на отсутствие политических заявлений о конкретных сроках начала переговоров о вступлении в Евросоюз, и Еврокомиссия, и руководство Украины сумели донести до украинцев, что не мытьем, так катаньем Украина станет частью Евросоюза. Если не политической, то экономической.
«Наша цель – интегрироваться во внутренний рынок Евросоюза, не дожидаясь вступления в ЕС. То есть, пока политические дискуссии относительно переговоров о вступлении еще продолжаются, мы работаем над системой экономической интеграции Украины и ЕС, что является основой всех интеграционных процессов на континенте», – написала первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Таким образом Еврокомиссия и Киев попытались завуалировать тот очевидный факт, что вопрос соответствия семи «кандидатским критериям», необходимым для начала переговоров о вступлении в ЕС, украинская власть провалила. Формально, все необходимые законопроекты приняты, но приняты так, что Венецианская комиссия, например, отказалась принимать участие в формировании судейского корпуса Конституционного суда. Отказалась из-за проигнорированных требований этой комиссии к закону.
Однако, акцентировать и даже просто публично поднимать этот вопрос никто не стал и это вызывает большое уважение к тем, кто занимается коммуникациями в Брюсселе, поскольку они не дали российской пропаганде поводов для злорадства, а украинцам – для очередного разочарования своими политиками.
Зато украинцев заверили, что вопрос так называемого «промышленного безвиза», то есть, зоны свободной торговли между Украиной и ЕС – практически решен. Это означает отмену пошлин и налогов для украинских товаров уже не временно, как сейчас, а постоянно. Плюс – этот режим отменяет необходимость в дополнительной сертификации на безопасность промышленных товаров.
Учитывая, что страны Евросоюза в 2022 году заняли в торговом обороте Украины 55% – это не просто перспектива, это экономическая помощь уже сегодня. Не «рыба» в виде грантов и кредитов, а «удочка», которая позволит Украине самой снабжать себя едой. В Украине это оценили. Нужно сказать, что это очень своевременный поворот, поскольку после долгой невнятности позиции Германии относительно поставок танков, обороняющейся от агрессии стране, и ряда откровенно враждебных антиукраинских заявлений венгерского премьера Орбана, образ Евросоюза в глазах украинцев тускнел.
Небратская «любовь» для «народных республик»
Несколько штрихов из жизни оккупированных территорий. Бюджетникам так называемой ЛНР объявили, что те, у кого нет российских паспортов, получат зарплату на 30 процентов ниже, поскольку они не такие граждане.
Юридически это бред: Россия автоматически навязала жителям аннексированных территорий свое гражданство и от наличия паспорта оно не зависит. Увы, народ настолько забит и зашуган, что не интересуется законностью такого решения. Решение же явно свидетельствует о грубой попытке Кремля превратить людей из свидетелей в соучастники и о необходимости экономить на «новых россиянах».
Кстати, в соседней ДНР до такого не додумались, но там изобрели свои методы экономии. Совсем недавно в российских СМИ прошла волна сюжетов о том, как Мариуполе бесплатно вручают ключи от квартир «благодарным» местным жителям, «освобожденным» перед этим теми же россиянами от их прежнего жилья и имущества. Квартиры эти находятся в постройках, которые сами местные называют «домами без фундамента».
Так вот, сейчас к «счастливым владельцам нового жилья» приходят люди и требуют оформить на него ипотеку под 2% годовых. А перед этим еще нужно внести первый взнос в размере 10% от стоимости квартиры. «Благотворительная» двушка, например, оценивается в сумму, за которую аналогичную можно купить в Киеве. И это в доме без фундамента в Мариуполе! В разрушенном россиянами городе, где нет ни работы, ни инфраструктуры! Откуда у людей четыре тысячи долларов на первый взнос и деньги на возврат ипотечного кредита? Вопрос риторический.
В общем, шоу с «братской любовью» и «одним народом» закончились – людьми попользовались и выбросили, как ненужное изделие.
Справка
Сергей Гармаш — украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
- редактором Енакиевского городского радио (1993—1996);
- корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996—2004);
- корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001—2003).
- С 2002 года — главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
- В мае 2014 года переехал в Киев.
- С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
- Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.