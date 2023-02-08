Вспышку «борьбы с коррупцией» народ не поддержал: обзор главных событий недели в Украине

Иногда лучше промолчать

Еще одно важное для украинцев событие минувшей недели – саммит Украина–ЕС, состоявшийся 2 февраля. Несмотря на отсутствие политических заявлений о конкретных сроках начала переговоров о вступлении в Евросоюз, и Еврокомиссия, и руководство Украины сумели донести до украинцев, что не мытьем, так катаньем Украина станет частью Евросоюза. Если не политической, то экономической.

«Наша цель – интегрироваться во внутренний рынок Евросоюза, не дожидаясь вступления в ЕС. То есть, пока политические дискуссии относительно переговоров о вступлении еще продолжаются, мы работаем над системой экономической интеграции Украины и ЕС, что является основой всех интеграционных процессов на континенте», – написала первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Таким образом Еврокомиссия и Киев попытались завуалировать тот очевидный факт, что вопрос соответствия семи «кандидатским критериям», необходимым для начала переговоров о вступлении в ЕС, украинская власть провалила. Формально, все необходимые законопроекты приняты, но приняты так, что Венецианская комиссия, например, отказалась принимать участие в формировании судейского корпуса Конституционного суда. Отказалась из-за проигнорированных требований этой комиссии к закону.

Однако, акцентировать и даже просто публично поднимать этот вопрос никто не стал и это вызывает большое уважение к тем, кто занимается коммуникациями в Брюсселе, поскольку они не дали российской пропаганде поводов для злорадства, а украинцам – для очередного разочарования своими политиками.