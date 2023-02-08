Согласно анализу, проведенному Тартуским университетом, для снижения нагрузки на отделение неотложной медицинской помощи (EMO) и скорую помощь необходимо обеспечить доступность семейных врачей как в рабочее, так и в нерабочее время. Например, посредством организации дежурных медицинских центров.
Анализ ⟩ В Эстонии спрос на оказание скорой медицинской помощи крайне высок, но есть шанс это исправить
В связи со старением населения возрастает спрос и потребность в услугах здравоохранения, в том числе и в неотложной медицинской помощи.
Несмотря на непрерывные шаги, предпринимаемые государством для облегчения нагрузки на отделения экстренной медицины, спрос и потребность в неотложной медицинской помощи по-прежнему высоки. В 2020-2021 годах примерно 57% случаев, с которыми люди обращались в EMO, входили в зеленую категорию триажа, 33% - в желтую, 5% - в оранжевую и 2% - в красную.
Большая часть проблем со здоровьем у людей, обращающихся в отделения экстренной медицинской помощи, относится к числу проблем, требующих компетенции семейного врача. Согласно анализу неотложной медицинской помощи, проведенному Тартуским университетом, зачастую выбор в пользу скорой помощи делается просто потому, что эта помощь более доступна, чем другая медицинская помощь.
«Организация добольничной неотложной медицинской помощи требует сотрудничества нескольких сторон и принятия комплексных решений. Одним из возможных шагов является создание дежурных медицинских центров в крупных городах. Необходимо учитывать относительно высокий возраст и нехватку семейных врачей, - сказала профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда. - Прежде всего следует сделать все, чтобы семейные врачи и медсестры могли в рабочее время справляться с неотложными, не угрожающими жизни состояниями на уровне центра семейной медицины. Следует сделать более эффективным сотрудничество между Центром тревоги и линией семейных врачей, что позволит лучше решать проблемы пациентов, а также крайне важно улучшить доступность сестринских услуг на дому и социальной помощи».
В анализе рассматриваются возможные решения по недопущению перегрузки отделений экстренной медицины и скорой помощи, например, создание дежурных центров семейных врачей и более активное использование консультационной линии семейных врачей, а также повышение эффективности системы догоспитальной сортировки (триажа) и повышение навыков самостоятельного триажа с помощью интернет-решений для пациентов и обучения тому, как справляться с чрезвычайными ситуациями.
По словам министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона, анализ ясно показывает, что, просто «накладывая пластыри на раны» системы здравоохранения, невозможно оказать ту помощь, в которой нуждаются люди.
«Нам нужна более масштабная реформа здравоохранения, основанная на реалистичном представлении о том, сколько у нас врачей, медсестер и сиделок. В марте мы потребуем от новой коалиции принципиальных изменений в модели финансирования Больничной кассы, к июню у нас будут готовы проекты плана развития больничной сети, первичной и неотложной медицинской помощи. Эти планы должны быть согласованы к концу года, чтобы мы могли начать их активную реализацию уже в 2024 году», - заявил министр.
Центр тревоги передает сигнал для выезда машины скорой помощи 266 000–290 000 раз в год. 60-70% случаев классифицируются как вызовы с высоким приоритетом (C и D), что означает, что состояние пациента опасно для жизни или очень тяжелое. В то же время скорая помощь доставляет в больницу только около половины вызовов категории D и около 40% вызовов категории С. Это означает, что Центр тревоги переоценивает высокий приоритет вызова.
Многие проблемы неотложной помощи связаны с недостаточным ежедневным мониторингом хронических состояний и неадекватным поведением или проблемами с подвижностью пациентов. Более половины подобных задач могли бы выполняться в течение дня с 8:00 до 18:00, когда центры здоровья открыты.
«Сегодня мы наблюдаем большую нагрузку на отделения скорой помощи. Необходимо искать решение для этой ситуации. Логическим шагом является составление плана развития скорой помощи. Эстонский союз скорой помощи готов внести свой вклад в подготовку такого плана. Поставщики услуг экстренной помощи хотят и в будущем предлагать быструю, качественную и ориентированную на пациента услугу скорой помощи», - сказал член правления Эстонского союза скорой помощи Таавет Реймерс.
Отделения экстренной медицинской помощи Эстонии обслуживают в среднем 1200 пациентов в день. Наибольшая нагрузка приходится на амбулаторные отделения региональных больниц Северо-Эстонской региональной больницы, клиники Тартуского университета и Таллиннской детской больницы, где ежедневно проходят лечение 150-200 пациентов.
Треть обращений связано с различными травмами и отравлениями, 9-10% с иными симптомами вне категоризации, 8% с заболеваниями органов кровообращения, 5-8% в связи с проблемами органов дыхания, 5-6% опорно-двигательного аппарата и 4-5% в связи с проблемами органов пищеварения. При этом люди, не имеющие медицинской страховки, обычно обращаются в отделения экстренной помощи с более серьезными проблемами.
Цель анализа - предложить решения по совершенствованию организации догоспитальной неотложной медицинской помощи, рассматриваемая как помощь, которую оказывают вне порядка лечения. В свою очередь догоспитальную медицинскую помощь в Эстонии обычно оказывают семейные врачи и центры здоровья.
Что следует знать о консультационной линии семейных врачей 1220?
- Здесь круглосуточно и без выходных работают семейные врачи и медсестры, владеющие эстонским и русским языками. Они помогают человеку оценить серьезность проблемы со здоровьем, при необходимости дают рекомендации по домашнему лечению, а в критических случаях немедленно направляют сигнал в Центр тревоги.
- Позвонив на консультационную линию, можно продлить рецепты на лекарства, а также получить индивидуальную консультацию, во время которой врач с согласия человека может просмотреть данные о его здоровье в информационной системе здоровья.
- При звонке на короткий номер 1220 действует стандартный тариф согласно прейскуранту телефонного оператора, звонок на стационарный номер 634 6630 бесплатный.