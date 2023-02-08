Анализ ⟩ В Эстонии спрос на оказание скорой медицинской помощи крайне высок, но есть шанс это исправить

В анализе рассматриваются возможные решения по недопущению перегрузки отделений экстренной медицины и скорой помощи, например, создание дежурных центров семейных врачей и более активное использование консультационной линии семейных врачей, а также повышение эффективности системы догоспитальной сортировки (триажа) и повышение навыков самостоятельного триажа с помощью интернет-решений для пациентов и обучения тому, как справляться с чрезвычайными ситуациями.

По словам министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона, анализ ясно показывает, что, просто «накладывая пластыри на раны» системы здравоохранения, невозможно оказать ту помощь, в которой нуждаются люди.

«Нам нужна более масштабная реформа здравоохранения, основанная на реалистичном представлении о том, сколько у нас врачей, медсестер и сиделок. В марте мы потребуем от новой коалиции принципиальных изменений в модели финансирования Больничной кассы, к июню у нас будут готовы проекты плана развития больничной сети, первичной и неотложной медицинской помощи. Эти планы должны быть согласованы к концу года, чтобы мы могли начать их активную реализацию уже в 2024 году», - заявил министр.