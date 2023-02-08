Осторожнее с алкоголем! В Харьюмаа произошло отравление метанолом

«Неделя принесла печальные известия об употреблении метанола, один человек в тяжелом состоянии. Мы надеемся, что нашли всю жидкость, вызвавшую отравление, но на всякий случай – если вы приобрели самодельный алкоголь в Сауэ на прошлой неделе, не пейте его!» – предостерегает полицейский.

Метаноловая трагедия в Пярну

Фото: Ants Liigus

Напомним, что в 2001 году в Эстонии произошла связанная с употреблением катастрофа. Эта жуткая история произошла 9-10 сентября 2001 года в Пярну и его окрестностях. В результате массового отравления изготовленным из метанола самогоном погибли 68 человек, 40 человек стали инвалидами II степени (потеряв зрение и/или пережив острое поражение мозга и нервной системы), еще три человека – инвалидами I степени.

Подробнее об этом: КАК ЭТО БЫЛО 〉 Метаноловая трагедия в Пярну унесла жизни 68 человек, еще 43 остались инвалидами

Отравление в Кивиыли

2 июля 1984 года со склада и насосной станции цеха формалина сланцехимического завода «Кивиыли» был похищен метанол. Позднее, вследствие его распития на свадьбе, скончались 22 человека, 12 ослепли.

Как избежать отравления?

Чтобы предотвратить отравление метанолом, не употребляйте напитки сомнительного происхождения, налитые в какую-либо случайную бутылку! Соблюдайте эти меры предосторожности даже тогда, когда напиток предлагает знакомый человек! Подробнее читайте на сайте Информационного центра по отравлениям Департамента здоровья.