Портал поиска работы: за год размер предлагаемой зарплаты вырос на 11 процентов

Больше всего за год заработная плата выросла в предложениях для офисных работников и специалистов - рост предлагаемой им зарплаты составил 18%. В то же время заработная плата, предлагаемая квалифицированным и профессиональным рабочим и подсобным работникам, увеличилась на 11%, работникам сферы обслуживания и торговли - на 8%, а специалистам высшего уровня - на 7%.

Средняя заработная плата, указанная в предложениях о работе для специалистов высшего уровня, в 2022 году достигла 2617 евро, в предложениях о работе для специалистов среднего уровня и офисных работников - 2369 евро, а в предложениях о работе для квалифицированных и профессиональных рабочих - 1891 евро. Предложения по заработной плате для работников сферы обслуживания и торговли достигали 1286 евро.

Быстрый рост предлагаемой заработной платы продолжился и в последнем квартале года

«Несмотря на нестабильное время, в последнем квартале года тенденция роста предложений по заработной плате не замедлилась», - прокомментировала статистику руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер и добавила, что по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года предлагаемая заработная плата увеличилась на 17%, т. е. росла в том же темпе, что и в третьем квартале.