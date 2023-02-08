Согласно статистике портала поиска работы CVKeskus.ee, средний диапазон предлагаемых в объявлениях о работе брутто-зарплат в 2022 году составлял 1361-1848 евро, что на 11 % больше, чем в 2021 году. Сравнение предложений по заработной плате основано на более чем 31 000 объявлений о работе, в которых была указана предлагаемая зарплата.
Портал поиска работы: за год размер предлагаемой зарплаты вырос на 11 процентов
Больше всего за год заработная плата выросла в предложениях для офисных работников и специалистов - рост предлагаемой им зарплаты составил 18%. В то же время заработная плата, предлагаемая квалифицированным и профессиональным рабочим и подсобным работникам, увеличилась на 11%, работникам сферы обслуживания и торговли - на 8%, а специалистам высшего уровня - на 7%.
Средняя заработная плата, указанная в предложениях о работе для специалистов высшего уровня, в 2022 году достигла 2617 евро, в предложениях о работе для специалистов среднего уровня и офисных работников - 2369 евро, а в предложениях о работе для квалифицированных и профессиональных рабочих - 1891 евро. Предложения по заработной плате для работников сферы обслуживания и торговли достигали 1286 евро.
Быстрый рост предлагаемой заработной платы продолжился и в последнем квартале года
«Несмотря на нестабильное время, в последнем квартале года тенденция роста предложений по заработной плате не замедлилась», - прокомментировала статистику руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер и добавила, что по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года предлагаемая заработная плата увеличилась на 17%, т. е. росла в том же темпе, что и в третьем квартале.
«Из-за быстрого роста стоимости жизни многие не могут сводить концы с концами без повышения заработной платы. Это привело к более высоким ожиданиям в отношении зарплаты и увеличению предложений по заработной плате. Без людей невозможно вести бизнес, поэтому работодатели оказались в сложном положении и ищут возможности экономии на чем-то другом», - сказала Грете Адлер.
В двух секторах предлагаемая заработная плата превысила 3000 евро
В секторе информационных технологий средняя указанная в предложениях о работе заработная плата в 2022 году достигала 3332 евро, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Границу в 3000 евро превысили и предложения о работе в банковском секторе, где средняя предлагаемая зарплата выросла до 3036 евро, увеличившись за год на 9%.
Однако быстрее всего предлагаемая заработная плата выросла для должностей в государственном секторе, увеличившись за год на 15 % и достигнув 1937 евро.
Самая высокая зарплата в 2022 году предлагалась врачам, агентам по недвижимости и менеджерам по продажам - предлагаемая им зарплата достигала 10 000 евро. Почти такая же зарплата указывалась и в предложениях о работе для ИТ-специалистов высшего уровня.
CVKeskus.ee - это основной канал поиска работы в Эстонии с самым большим выбором предложений о вакансиях. Статистика сравнения заработной платы взята из 31 199 опубликованных предложений о работе с указанием зарплаты.