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На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре автомобиля и автоцистерна, есть пострадавшие

rus.postimees.ee
На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре автомобиля и автоцистерна, есть пострадавшие
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ДТП на шоссе Таллинн-Нарва, 8 февраля.
ДТП на шоссе Таллинн-Нарва, 8 февраля. Фото: PPA

Спасательный департамент сообщает, что утром 8 февраля на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре легковых автомобиля и автоцистерна. Два человека пострадали. 

8 февраля в 6:40 спасатели выехали на помощь в деревню Кукрузе Тойлаского уезда, где на шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие между 4 легковыми автомобилями и автоцистерной. На автоцистерне, перевозившей мазут, утечки не обнаружено.

ДТП на шоссе Таллинн-Нарва.
ДТП на шоссе Таллинн-Нарва. Фото: PPA

Движение по трассе временно перекрыто. В результате аварии два человека были доставлены в больницу.

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