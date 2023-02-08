Спасательный департамент сообщает, что утром 8 февраля на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре легковых автомобиля и автоцистерна. Два человека пострадали.
На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре автомобиля и автоцистерна, есть пострадавшие
На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре автомобиля и автоцистерна, есть пострадавшие
8 февраля в 6:40 спасатели выехали на помощь в деревню Кукрузе Тойлаского уезда, где на шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие между 4 легковыми автомобилями и автоцистерной. На автоцистерне, перевозившей мазут, утечки не обнаружено.
Движение по трассе временно перекрыто. В результате аварии два человека были доставлены в больницу.
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