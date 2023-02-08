Переход на эстонский язык обучения и иммиграция беженцев из Украины усугубят в ближайшие годы проблему нехватки учителей по всей Эстонии, отмечает Центр мониторинга развития в описании задачи исследования «Будущее нового поколения учителей в Эстонии».
Переход на эстонский язык обучения и украинские беженцы усугубят проблему нехватки учителей
В рамках нового исследования будут рассмотрены факторы, влияющие на привлечение новых учителей, а также будут описаны и возможные сценарии развития до 2040 года.
По словам руководителя Центра мониторинга развития Теи Данилов, ситуацию с преподавателями в Эстонии до сих пор в основном рассматривали через призму низких заработных плат, но реальность куда более многогранна.
«Многое зависит от того, как мы отзываемся о профессии учителя, какова трудовая культура в школах, какой климат на уроках. Родители и общество возлагают все больше ожиданий на современных преподавателей, что также оказывает существенное влияние», – сказала Данилов.
В новом исследовательском направлении Центр мониторинга развития рассмотрит современные тенденции с точки зрения учителей, учеников и школ, и по результатам распишет возможные сценарии развития. Помимо этого, Центр мониторинга развития рассмотрит вопрос с точки зрения региональной политики, исходя из необходимости реорганизовать школьную сеть в Эстонии с учетом изменений в численности учеников и географическом распределении населения.
В исследовании Центр мониторинга развития планирует проанализировать карьерные возможности учителей и возможности дальнейшего развития.
«Поведение нового поколения на рынке труда изменилось: частая смена места работы и карьеры – такое же привычное явление, как и требование в отношении более гибких условий труда. В связи с этим встает вопрос, как обеспечить в Эстонии стабильный приток новых учителей в ситуации, когда молодое поколение меняет места работы значительно чаще, чем старшие поколения, и все больше предпочитает кратковременные трудовые отношения», – сказала эксперт центра Энели Киндсико.
По данным многих современных исследований, учителям все сложнее выполнять свои привычные рабочие обязанности, и это одна из причин, по которым молодые учителя не задерживаются в школах.
«Климат на уроке, проблемы с дисциплиной учеников, чрезмерная критика в адрес учителей со стороны родителей – все это сказывается на желании учителей продолжать работать в школах и на популярности профессии учителя среди абитуриентов. В то же время, профессия учителя – один из наиболее ярких примеров того, как пять разных поколений, т. е. люди в возрасте 20–70 лет, работают в одной организации. И это тоже создает дополнительные вызовы как для самих учителей, так и для руководства школ», – добавила Киндсико.
В новом исследовательском направлении Центр мониторинга развития также проанализирует, в какой степени создание технологической инфраструктуры может помочь гармонизации качества образования в регионах.
Применение цифровых технологий в учебе на сегодняшний день – все более привычное требование, но только треть учителей считает, что обладает для этого достаточными навыками. Ситуация становится еще более запутанной, когда ученики разбираются в этих вопросах значительно лучше, чем учителя.
В новом исследовательском направлении Центр мониторинга развития рассмотрит факторы, влияющие на привлечение новых учителей в школы, и распишет возможные будущие тенденции в сфере: каковы будут потребность в учителях и пополнение педагогического состава в школах до 2040 года.
Заключительный доклад по исследовательскому направлению «Будущее: привлечение нового поколения учителей» будет завершен в четвертом квартале 2023 года.