Переход на эстонский язык обучения и украинские беженцы усугубят проблему нехватки учителей

По данным многих современных исследований, учителям все сложнее выполнять свои привычные рабочие обязанности, и это одна из причин, по которым молодые учителя не задерживаются в школах.

«Климат на уроке, проблемы с дисциплиной учеников, чрезмерная критика в адрес учителей со стороны родителей – все это сказывается на желании учителей продолжать работать в школах и на популярности профессии учителя среди абитуриентов. В то же время, профессия учителя – один из наиболее ярких примеров того, как пять разных поколений, т. е. люди в возрасте 20–70 лет, работают в одной организации. И это тоже создает дополнительные вызовы как для самих учителей, так и для руководства школ», – добавила Киндсико.

В новом исследовательском направлении Центр мониторинга развития также проанализирует, в какой степени создание технологической инфраструктуры может помочь гармонизации качества образования в регионах.

Применение цифровых технологий в учебе на сегодняшний день – все более привычное требование, но только треть учителей считает, что обладает для этого достаточными навыками. Ситуация становится еще более запутанной, когда ученики разбираются в этих вопросах значительно лучше, чем учителя.

В новом исследовательском направлении Центр мониторинга развития рассмотрит факторы, влияющие на привлечение новых учителей в школы, и распишет возможные будущие тенденции в сфере: каковы будут потребность в учителях и пополнение педагогического состава в школах до 2040 года.