Больше полутора миллионов евро: МИД окажет финансовую поддержку международным организациям

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония продолжит поддерживать Украину, где длящаяся уже почти год масштабная война привела к гуманитарной катастрофе, которая с каждым днем ​​становится все хуже.

«Помимо военной, политической и экономической помощи, гуманитарная помощь имеет ключевое значение для облегчения человеческих страданий на войне и поддержки тех людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и семьи», - сказал он.

Эстония выделит международным организациям, занимающимся помощью Украине, 275 000 евро. Средства распределятся между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Миссия представителей УВКПЧ в Украине заключается в мониторинге ситуации с правами человека в Украине и документирование совершенных нарушений гуманитарного права и прав человека для привлечения виновных к ответственности.

Министр иностранных дел подчеркнул, что внимание министерства остается сфокусированным на кризисных зонах и наиболее уязвимых группах населения во всем мире. «Мы продолжим защищать беженцев, оказывать гуманитарную помощь для смягчения последствий кризисов, помогать детям и молодежи, продвигать школьное образование», - подчеркнул Рейнсалу.