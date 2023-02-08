В 2023 году Министерство иностранных дел поддержит международные организации в размере 1,6 миллиона евро для смягчения гуманитарных кризисов и сотрудничества в целях развития во всем мире.
Больше полутора миллионов евро: МИД окажет финансовую поддержку международным организациям
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония продолжит поддерживать Украину, где длящаяся уже почти год масштабная война привела к гуманитарной катастрофе, которая с каждым днем становится все хуже.
«Помимо военной, политической и экономической помощи, гуманитарная помощь имеет ключевое значение для облегчения человеческих страданий на войне и поддержки тех людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и семьи», - сказал он.
Эстония выделит международным организациям, занимающимся помощью Украине, 275 000 евро. Средства распределятся между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Миссия представителей УВКПЧ в Украине заключается в мониторинге ситуации с правами человека в Украине и документирование совершенных нарушений гуманитарного права и прав человека для привлечения виновных к ответственности.
Министр иностранных дел подчеркнул, что внимание министерства остается сфокусированным на кризисных зонах и наиболее уязвимых группах населения во всем мире. «Мы продолжим защищать беженцев, оказывать гуманитарную помощь для смягчения последствий кризисов, помогать детям и молодежи, продвигать школьное образование», - подчеркнул Рейнсалу.
С этой целью Эстония выделит, среди прочего, 475 000 евро УКГВ, 100 000 евро Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для защиты детей во всем мире и 50 000 евро Фонду чрезвычайной помощи Организации Объединенных Наций, который помогает обуславливать быстрое реагирование в условиях гуманитарных кризисов, возникших внезапно, с целью оказания экстренной помощи для спасения жизней и облегчения человеческих страданий.
Поддежка будет оказана и Фонду Всемирной организации здравоохранения в чрезвычайных ситуациях (CFE) (30 000 евро), Всемирной продовольственной программе (WFP) (50 000 евро) и Глобальному партнерству в интересах образования (Global Partnership for Education, GPE) (200 000 евро), чтобы способствовать доступности качественного образования в других странах.
Министр иностранных дел также подчеркнул важность защиты прав человека во всем мире. По его словам, Эстония продолжит поддерживать те организации, которые способствуют продвижению приоритетов эстонской дипломатии в области прав человека.
50 000 евро будет выделено Агентству ООН по правам женщин (ООН-женщины), в создании которого Эстония сыграла центральную роль. 30 000 евро будет выделено на поддержку работы Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Эстония также считает необходимым продолжение работы в области борьбы с сексуальным насилием в условиях военных конфликтов.
Кроме того, будет продолжена поддержка организаций коренных народов ООН по защите и продвижению прав коренных народов. «Для Эстонии важно, чтобы язык, культура и среда обитания коренных народов, в том числе финно-угорских народов, были сохранены и, таким образом, было защищено культурное разнообразие всего мира», - заявил Рейнсалу.