ЮРГЕН ЛИГИ ⟩ Я бы и сам не смог показать настолько плохую физическую форму, как наша молодежь

В своем докладе генерал Пальм справедливо указал на то, что мы должны избегать советского влияния и четко осознавать разницу между нашим и российским обществами.

Но он не затронул тему информационной войны, которую, по-моему, можно было бы включить в доклад. Она окружает нас ежедневно и порой разносится устами самих эстонцев – вот это более практичная тема, чем то, насколько нам следует продвигать военную государственную оборону. В политике сталкиваешься с этим каждый день. На обеде лидеров мнений я надеялся услышать что-нибудь и об этом тоже.

А что касается плохой физической формы молодежи, на которую обратил внимание генерал Пальм, то у меня нет хорошего рецепта ее улучшения. Даже я не сумел бы показать настолько плохие результаты, как наши молодые люди при прохождении армейских тестов физической готовности. Молодежи просто надо взять себя в руки, ведь физическую форму можно заметно улучшить даже за полгода. Вопрос также в системе ценностей.