Силам обороны особенно хорошо видна деградация физического развития молодежи. Ситуация только ухудшается – соглашается Юрген Лиги (Партия реформ) с докладом Вейко-Велло Пальма на обеде лидеров мнений, организованном Postimees.
ЮРГЕН ЛИГИ ⟩ Я бы и сам не смог показать настолько плохую физическую форму, как наша молодежь
В своем докладе генерал Пальм справедливо указал на то, что мы должны избегать советского влияния и четко осознавать разницу между нашим и российским обществами.
Но он не затронул тему информационной войны, которую, по-моему, можно было бы включить в доклад. Она окружает нас ежедневно и порой разносится устами самих эстонцев – вот это более практичная тема, чем то, насколько нам следует продвигать военную государственную оборону. В политике сталкиваешься с этим каждый день. На обеде лидеров мнений я надеялся услышать что-нибудь и об этом тоже.
А что касается плохой физической формы молодежи, на которую обратил внимание генерал Пальм, то у меня нет хорошего рецепта ее улучшения. Даже я не сумел бы показать настолько плохие результаты, как наши молодые люди при прохождении армейских тестов физической готовности. Молодежи просто надо взять себя в руки, ведь физическую форму можно заметно улучшить даже за полгода. Вопрос также в системе ценностей.
Тело необязательно должно быть самым важным для человека, но если молодежь настолько ориентирована на удовольствия, то и умеренные физические нагрузки тоже не помешают. Силы обороны видят это очень ясно и отчетливо.