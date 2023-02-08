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Эстонская металлургическая компания закрывает завод и сокращает работников

rus.postimees.ee
Эстонская металлургическая компания закрывает завод и сокращает работников
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Marko Saarm

По данным Кассы страхования от безработицы, металлургическая компания VMT Tehased приняла решение закрыть завод в Турба и сократить персонал.

Предприятие VMT Tehased, входящее в концерн Viljandi Metall, проинформировало Кассу страхования от безработицы о закрытии завода в Турба и увольнении 21 работника.

В качестве причины указывается сокращение объемов производство и реорганизация организации.

В концерн Viljandi Metall входят следующие компании: VMT Ehitus, VMT Tehased, VMT Betoon, VMT Industry и VMT Steel Oy. Владельцами компании являются Яак Сульг и Пип Муст.

По состоянию на четвертый квартал 2022 года в VMT Tehaste работало 138 человек, и, по данным Налогово-таможенного департамента, в последнем квартале прошлого года компания заработала шесть миллионов евро налогооблагаемого дохода.

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