Эстонская металлургическая компания закрывает завод и сокращает работников

Предприятие VMT Tehased, входящее в концерн Viljandi Metall, проинформировало Кассу страхования от безработицы о закрытии завода в Турба и увольнении 21 работника.

По состоянию на четвертый квартал 2022 года в VMT Tehaste работало 138 человек, и, по данным Налогово-таможенного департамента, в последнем квартале прошлого года компания заработала шесть миллионов евро налогооблагаемого дохода.