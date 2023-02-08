По данным Кассы страхования от безработицы, металлургическая компания VMT Tehased приняла решение закрыть завод в Турба и сократить персонал.
Эстонская металлургическая компания закрывает завод и сокращает работников
Эстонская металлургическая компания закрывает завод и сокращает работников
Предприятие VMT Tehased, входящее в концерн Viljandi Metall, проинформировало Кассу страхования от безработицы о закрытии завода в Турба и увольнении 21 работника.
В качестве причины указывается сокращение объемов производство и реорганизация организации.
В концерн Viljandi Metall входят следующие компании: VMT Ehitus, VMT Tehased, VMT Betoon, VMT Industry и VMT Steel Oy. Владельцами компании являются Яак Сульг и Пип Муст.
По состоянию на четвертый квартал 2022 года в VMT Tehaste работало 138 человек, и, по данным Налогово-таможенного департамента, в последнем квартале прошлого года компания заработала шесть миллионов евро налогооблагаемого дохода.