По данным LRT, в середине ноября прошлого года представитель немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии», депутат Бундестага Петр Бистрон посетил Сейм Литвы. Депутат Ремигиюс Жемайтайтис выдал ему пропуск в Сейм.

LRT сообщает, что этот визит в Сейм Литвы стал прикрытием для дальнейшей тайной поездки Бистрона в Беларусь. Жемайтайтис утверждает, что встреча с немецким парламентарием состоялась по инициативе последнего, и он не знал о планах гостя.

Согласно заявлению, поданному в Бундестаг, Бистрон должен был установить парламентские отношения в Литве и встретиться с представителями гражданского общества. Однако сделав несколько фотографий в Сейме и выпив кофе, он 16 ноября через погранзаставу в Мядининкай выехал в Беларусь, а через 3 дня вернулся в Литву.

Бистрон представил в Бундестаге отчет о своей поездке и посещении Сейма, чтобы его дорожные расходы были покрыты за счет средств парламента. Немецкие парламентарии называют этот случай подозрительным и ставят вопрос о том, не заехал ли их коллега, посещая Беларусь, также и в Россию.

Весной прошлого года с Бистроном в Риге встречался и другой член Сейма - Вальдемарас Валькюнас. Он утверждает, что встретил немецкого радикала случайно - «проходя мимо». Их представил Нормундс Гростиньш, член Русского союза Латвии, помощник депутата Европарламента Татьяны Жданок.

По данным LRT, Бистрон является одним из самых радикальных депутатов немецкого парламента, который выступает против поставок оружия в Украину и санкций против России.