Eesti Raudtee нашла партнера для электрификации участка железной дороги Аэгвийду –Тапа –Тарту

Eesti Raudtee заключила договор на оснащение электрификацию участка железной дороги от Аэгвийду до Тарту с GRK Suomi OY и GRK Eesti AS.

Осенью прошлого года Eesti Raudtee объявила международный тендер, целью которого было найти партнера для проектирования, строительства и последующего обслуживания контактной сети и тяговых подстанций в направлении Аэгвийду – Тапа – Тарту.

«К тендеру был большой интерес, так как строительство около 180 километров новой воздушной контактной сети и трех новых подстанций, питающих контактную сеть, является проектом значительного масштаба в европейском масштабе», – прокомментировал руководитель департамента электросетей AS Eesti Raudtee Андрус Алас.

В результате тендера Eesti Raudtee заключила договоры с GRK Suomi OY и GRK Eesti AS. Согласно договорам, подрядчик должен построить новую контактную сеть до конца 2024 года и обслуживать ее в течение следующих пяти лет с момента завершения работ. Это крупнейшая закупка Эстонских железных дорог за последние десятилетия, так как стоимость заключенных договоров составляет почти 80 миллионов евро.

«В качестве следующего этапа аналогичный тендер готовится для участка железной дороги Лагеди – Аэгвийду, где существующая контактная сеть должна быть полностью заменена, так как срок ее службы истек», – добавил Алас.

«Мы построили крупнейшие инфраструктурные проекты в Эстонии, но этот договор является нашим крупнейшим подрядом в Эстонии. GRK обладает необходимыми специальными навыками, знаниями и оборудованием для выполнения работ, и также выполняет работы по техническому обслуживанию железных дорог в Финляндии. Мы рады быть подрядчиком по модернизации сети железных дорог Эстонии», – прокомментировал исполнительный директор GRK Eesti AS Прийт Паабо.