В своем ежегоднике Департамент внешней разведки отмечает, что военное нападение на Эстонию в 2023 году маловероятно, поскольку военный потенциал России привязан к войне в Украине. Однако в долгосрочной перспективе риски для безопасности Эстонии значительно возросли.
Департамент внешней разведки: в 2023 году военное нападение на Эстонию маловероятно
«Мобилизация и запланированные Россией масштабные учения могут в 2023 году обострить ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря. С точки зрения государств Балтии, у России все еще достаточно военного потенциала на существенное военное давление в нашем регионе», - сказано в ежегоднике. До данным Департамент внешней разведки, единственная реальная угроза безопасности региона, в том числе суверенитету Эстонии, исходит от России.
«В 2023 году военное нападение на Эстонию маловероятно, так как подразделения вооруженных сил России, постоянно дислоцированные вблизи границы с Эстонией, вовлечены в боевые действия в Украине. В то же время угроза безопасности значительно возросла из-за внешних политических амбиций, движимых духом воинственности и восстановления империи. Существует риск того, что в случае дипломатического и/или военного успеха в украинском вопросе в середине 2020-х годов Россия усилит политическое и военное давление на страны Балтии», - отмечает департамент.
По данным Департамента внешней разведки, подразделения российской 6-й армии и 76-я штурмовая дивизия ВДВ, дислоцированная в Пскове, которые прикрывают эстонское оперативное направление, с первого дня войны участвовали в боевых действиях в Украине и понесли там тяжелые потери.
Мобилизация, начатая в России в сентябре прошлого года, затронула также Псковскую и Ленинградскую области: в обоих регионах резервистов мобилизовали и отправляли в части, действующие в Украине, для восполнения понесенных потерь. Кроме того, на учебных полигонах и в учебных центрах в обеих областях велась подготовка новых подразделений, сформированных из резервистов.
Хотя российские мобилизационные запасы позволяют обеспечивать новые подразделения техникой, сомнительно, что у РФ достаточно необходимых специалистов для укомплектования штабов формируемых подразделений, отмечает департамент. Многие инструкторы из учебных центров вооруженных сил России были направлены в боевые части, воюющие в Украине, что привело к снижению уровня подготовки в центрах и боевой слаженности новых подразделений, создаваемых из мобилизованных.
Департамент внешней разведки на основе собственных данных констатирует: Россия планирует снова провести в этом году крупные военные учения «Запад-2023», которые пройдут на два года раньше обычной ротации.
«Организация масштабных стратегических объединенных учений на западном стратегическом направлении, выбивающихся из обычного цикла подготовки, параллельно с военными действиями в Украине, может рассматриваться как сдерживание и угроза западным странам и нагнетание патриотических настроений среди российского населения», - говорится в ежегоднике.