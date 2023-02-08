Департамент внешней разведки: в 2023 году военное нападение на Эстонию маловероятно

«Мобилизация и запланированные Россией масштабные учения могут в 2023 году обострить ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря. С точки зрения государств Балтии, у России все еще достаточно военного потенциала на существенное военное давление в нашем регионе», - сказано в ежегоднике. До данным Департамент внешней разведки, единственная реальная угроза безопасности региона, в том числе суверенитету Эстонии, исходит от России.

«В 2023 году военное нападение на Эстонию маловероятно, так как подразделения вооруженных сил России, постоянно дислоцированные вблизи границы с Эстонией, вовлечены в боевые действия в Украине. В то же время угроза безопасности значительно возросла из-за внешних политических амбиций, движимых духом воинственности и восстановления империи. Существует риск того, что в случае дипломатического и/или военного успеха в украинском вопросе в середине 2020-х годов Россия усилит политическое и военное давление на страны Балтии», - отмечает департамент.

По данным Департамента внешней разведки, подразделения российской 6-й армии и 76-я штурмовая дивизия ВДВ, дислоцированная в Пскове, которые прикрывают эстонское оперативное направление, с первого дня войны участвовали в боевых действиях в Украине и понесли там тяжелые потери.