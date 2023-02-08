Режим экономии: в Эстонии зафиксировано существенное снижение потребления топлива

По мнению Союза, сокращение оптовых продаж дизельного топлива на треть вызывает беспокойство, особенно в контексте экономической ситуации в Эстонии.

Генеральный директор представительной организации отрасли Март Раамат сообщил, что в основном топливо поставляется крупным промышленным потребителям в виде оптовых продаж.

«В Эстонии немало клиентов, которые не могут самостоятельно доехать до заправочной станции. Стационарные установки, заводское оборудование и специальные транспортные средства, такие как лесозаготовительная техника, для работы нуждаются в дизельном топливе, – сказал Раамат. – Ожидаемое продолжение спада промышленного производства, которое в декабре уже сократилось на десятую часть, в январе определенно отразилось на цифрах оптовых продаж топлива, которые были почти на пять миллионов литров ниже, чем в прошлом году».

Раамат также отметил, что, в отличие от всех других соседних стран, в Эстонии нет скидки на акцизный налог для крупных потребителей. «Энергоемкие компании, безусловно, сильно страдают из-за высоких цен. Однако, по сравнению с нашими соседями, положение наших компаний более сложное, чем у наших прямых конкурентов из-за налоговой политики страны», – заявил Раамат.