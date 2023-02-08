Департамент внешней разведки: перспективы падения путинского режима очень скудны

«Однако, это только начало», - говорится в сообщении.

Еще более радикальные заявления и лояльность Кремлю

В отчете Департамента внешней разведки также отмечается, что во властной структуре Кремля появляется более радикальная группа, и лидеры, ранее считавшиеся умеренными, делают все более радикальные заявления.

«Такое поведение можно считать проявлением паники - осознали, что, развязав войну в Украине была допущена огромная ошибка, исправить которую невозможно, и единственный вариант - бороться дальше, применяя все более радикальные методы. В то же время не исключено, что "выведение радикалов на передний план" является частью тактики Путина, чтобы показать, что его исчезновение приведет к власти еще более радикальную группу», - поясняется в докладе.

В департаменте также не исключают, что у Путина возникнут проблемы с усмирением собственного народа: «Пригожин и Кадыров в таком контексте особенно опасны, потому что у обоих по сути есть своя частная армия, которая и является источником их полезности для Кремля и важная часть их влияния».

Почему поддержка Украины важна сегодня и в будущем?

По данным разведки, поддержка западных стран стала для Кремля неприятным сюрпризом.