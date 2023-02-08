Солберг защитил российских гонщиков: война не их вина, пусть ездят

Единственным разом, когда Грязин пропустил этап чемпионата мира из-за войны в Украине, было прошлогоднее ралли Эстония. Тогда по ходатайству Министерства культуры ему был запрещен въезд в Эстонию.

В Финляндии главный спонсор – предприятие Secto – также выступило против участия Грязина в гонках, но поскольку правительство наших северных соседей не стало накладывать запрета на въезд гонщика в страну, он все-таки смог принять участие в ралли в Юваскюла.

И сейчас, на стартующем в эти выходные в Швеции ралли чемпионата мира WRС2, россиянин вновь будет на старте. Это связано с тем, что, по словам руководителя Шведской федерации автоспорта, местная федерация не может запретить участие российских спортсменов в соревнованиях FIA.

В состав команды Toksport вместе с Грязиным входит и Солберг, выступающий под шведским флагом. Сейчас он выступил в защиту россиян.

«На самом деле, они не сделали ничего неправильного, когда кто-то другой решил начать войну. Это не их вина, разрешите им выступать в гонках. Мы просто гоняем на раллийных машинах и получаем удовольствие. Это самое важное», — передает Rallit.fi слова Солберг.