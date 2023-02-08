Почему землетрясение в Турции оказалось настолько разрушительным?

Почему землетрясение оказалось столь разрушительным?

Силу подземного толчка в районе Газиантепа по оценивают в 7,8, что по шкале магнитуд расценивается как разрушительное землетрясение. Его эпицентр находился на относительно небольшой глубине – около 18 км под землей, что вызвало значительные разрушения на поверхности.

землетрясение Фото: BBC

«За последние десять лет было только два землетрясения такой магнитуды, и еще четыре - за десятилетие до этого», - объясняет глава Института по снижению рисков и уменьшению опасности стихийных бедствий в Университетском колледже Лондона, профессор Джоанна Фор Уокер.

Однако сила толчков - не единственная причина масштабности разрушений. В данном случае это случилось глубокой ночью, когда люди спали. Прочность зданий, в которых они находились, была немаловажным фактором.

По словам специалиста по вулканологии и информированию о рисках в Университете Портсмута, доктора Кармен Соланы, следующие сутки после первых подземных толчков - решающие для спасения людей.

«Устойчивость инфраструктуры, к сожалению, неоднородна на юге Турции и особенно в Сирии, поэтому спасение жизней сейчас, в основном, зависит от реагирования. Следующие 24 часа имеют решающее значение для поиска выживших - через 48 часов количество выживших резко уменьшается», - поясняет Солана.