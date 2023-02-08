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Клиентке предложили бесплатную уборку, но приехавший работник преподнес неприятный сюрприз

Аймур-Яан Кескель
Клиентке предложили бесплатную уборку, но приехавший работник преподнес неприятный сюрприз
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Уборка дома. Изображение носит иллюстративный характер.
Уборка дома. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Liliana Drew / Pexels

Молодую женщину, выигравшую бесплатную уборку дома, возмутило, что в гости приехал представитель компании и начал продавать приспособления для уборки. По словам владельца компании, это недопонимание.

Юте (имя изменено, известно редакции) позвонили из предприятия OÜ SP Marketing & Sale и сообщили, что она выиграла бесплатную уборку дома. Насколько ей было известно, она не участвовала ни в одном розыгрыше.

По утверждению компании, им передала данные Юты для участия в лотерее ее подруга. Представитель компании отказался назвать имя рекомендателя. Юта не хотела публиковать свое имя в прессе, так как представитель компании знает, где она живет. Кроме того, как она считает, обращение в СМИ может принести ей неприятности.

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