Клиентке предложили бесплатную уборку, но приехавший работник преподнес неприятный сюрприз

Юте (имя изменено, известно редакции) позвонили из предприятия OÜ SP Marketing & Sale и сообщили, что она выиграла бесплатную уборку дома. Насколько ей было известно, она не участвовала ни в одном розыгрыше.

По утверждению компании, им передала данные Юты для участия в лотерее ее подруга. Представитель компании отказался назвать имя рекомендателя. Юта не хотела публиковать свое имя в прессе, так как представитель компании знает, где она живет. Кроме того, как она считает, обращение в СМИ может принести ей неприятности.