Молодую женщину, выигравшую бесплатную уборку дома, возмутило, что в гости приехал представитель компании и начал продавать приспособления для уборки. По словам владельца компании, это недопонимание.
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Клиентке предложили бесплатную уборку, но приехавший работник преподнес неприятный сюрприз
Клиентке предложили бесплатную уборку, но приехавший работник преподнес неприятный сюрприз
Юте (имя изменено, известно редакции) позвонили из предприятия OÜ SP Marketing & Sale и сообщили, что она выиграла бесплатную уборку дома. Насколько ей было известно, она не участвовала ни в одном розыгрыше.