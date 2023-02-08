Уже в следующем году аэропортовые сборы придется в очередной раз повысить, сказал председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике в эфире передачи «Первая студия» на телеканале ETV.
Таллиннский аэропорт: в следующем году сборы придется увеличить еще больше
По словам Тувике, в прошлом году убытки Таллиннского аэропорта составили около 2,7 млн евро, покрыть которые планируется за счет повышения аэропортовых сборов, а если этого не сделать, в какой-то момент услуги могут прерваться.
И хотя деятельность аэропорта в сфере недвижимости и общественного питания в терминале приносит более восьми миллионов евро прибыли, как отмечает Тувике, им постоянно необходимо обновлять инфраструктуру, а в ближайшие годы они намерены инвестировать в развитие аэропорта 110 млн евро.
Глава Таллиннского аэропорта сказал, что нынешнее повышение аэропортовых сборов должно дополнительно принести 4,5 млн евро, но в то же время отметил, что в связи с ростом расходов на заработную плату и не только, в следующем году им придется еще раз повысить аэропортовые сборы.