Таллиннский аэропорт: в следующем году сборы придется увеличить еще больше

По словам Тувике, в прошлом году убытки Таллиннского аэропорта составили около 2,7 млн евро, покрыть которые планируется за счет повышения аэропортовых сборов, а если этого не сделать, в какой-то момент услуги могут прерваться.

И хотя деятельность аэропорта в сфере недвижимости и общественного питания в терминале приносит более восьми миллионов евро прибыли, как отмечает Тувике, им постоянно необходимо обновлять инфраструктуру, а в ближайшие годы они намерены инвестировать в развитие аэропорта 110 млн евро.