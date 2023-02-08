Внешняя разведка: война в Украине поставила российские спецслужбы в новое положение

В российских спецслужбах распространено мнение, что с определенной частью общества можно продолжать говорить, пользуясь ложью и конспирологическими теориями, одновременно выражая лояльность руководству страны и президенту Путину.

«Действия Путина в Украине оправдываются. Так создается его образ как дальновидного и проницательного лидера, в то время как такие оценки необъективны, вырваны из контекста и зачастую уже осуждаются в обществе», - констатирует департамент.

«В сентябре 2022 года российская спецслужба продолжила сбор идей для обновления материала, которым намечается напоминать о заслугах президента Путина перед Россией. Материалы частично содержат заранее подготовленные восхваляющие Путина тезисы, которые уже использовались, например, в предвыборной президентской кампании 2018 года и высмеивались СМИ, поскольку прямо повторяли собой нарратив, основанный на ложных и сомнительных фактах. Автор материала стремился убедить аудиторию в неизменном высоком военном и экономическом потенциале России и ее добрых намерениях по отношению как к своему народу, так и к украинцам», - отметил департамент.

В 2022 году продолжились попытки убеждать целевую группу примитивными и уже использовавшимися СМИ образами в непопулярных решениях президента как хитрой тактике по отношению к противостоящим странам.

Например, добавлено, что Россия является крупнейшим в мире поставщиком титана и палладия, благодаря чему русские могут оставить Запад без автомашин и самолетов; Россия в ответ на аналогичные действия Запада ввела запрет на полеты в своем воздушным пространстве, из-за чего западным странам приходится тратить значительно больше времени и денег на полеты в Азию; проведением спецоперации Россия уничтожает лаборатории в Украине, где США, Германия и Франция разрабатывали биологическое оружие; закрыв противостоящие России медийные каналы, западный мир лишился возможности влиять на российскую аудиторию; продолжаемая Западом поддержка и солидарность с Украиной обусловлена стремлением подчинить себе Украину, получив таким образом доступ к украинскому зерну, минеральным ресурсам и особенно дешевой рабочей силе.