Разведка: Россия в этом году внепланово проведет учения «Запад»

«На данный момент у нас есть заявление России о проведении учений. Других действий в данный момент мы не наблюдаем и, вероятно, пока еще слишком рано», – пояснил глава внешней разведки Каупо Розин, отметив, что учения, как и другие крупномасштабные российские учения, могут состояться осенью.

По оценке внешней разведки, учения могут быть демонстрацией Западу: «Что у России достаточно сил, чтобы действовать и на других направлениях. Несомненно, это также окажет военное давление на страны Балтии и Польшу», — сказал Розин, добавив, что российские учения носят не обязательно оборонительный, но и наступательный характер.

В последний раз регулярных недельные учения «Запад» проходили в 2021 году на западе России, в Белоруссии и на Балтийском море. По заявлению Москвы, в них должны были принять участие 200 000 военнослужащих.

Должны были состояться учения «Центр – 2023»

Ежегодно в России кульминацией цикла подготовки вооруженных сил являются совместные стратегические учения, которые ежегодно ротируются между четырьмя военными округами (например, «Кавказ – 2020», «Запад – 2021», «Восток –2022» и др.) , но по масштабу они не всегда квалифицируются как маневры.

Согласно принципу ротации, в 2023 году должны были состояться учения «Центр – 2023», поэтому учения «Запад – 2023» не являются регулярной частью ротации стратегических учений.