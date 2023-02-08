После этапа Кубка мира по биатлону, который проходил в Антерсельва, наша спортсменка Туули Томингас осталась там же, чтобы подготовиться к чемпионату мира. По ее словам, она пришла в форму, но период подготовки проходил необычно, поскольку местное население было недовольно ее поведением ни в местном бассейне, ни в местном СПА.
Туули Томингас не пустили в СПА, еще и обругали
Биатлонистка получила резкое порицание от местных жителей за то, что не хотела посещать баню обнаженной – ее оттуда просто выгнали, - написала Томингас в посвященном биатлону блоге Topauto.
«В турецкую сауну я зашла без полотенца, но в бикини. И оказалась для посетителей СПА кем-то вроде пришельца. Просто там традиция посещать бани голыми, независимо от возраста, пола или комплекции. Я успела пробыть в сауне несколько минут, когда обнаженный мужчина, сидевший вместе со мной, гневно выскочил за дверь, а вернулся обратно уже с работником СПА и ткнул пальцем в мою сторону. Затем последовала сентенция на итальянском языке, и когда я дала им понять, что не понимаю по-итальянски, выяснилось, что я должна быть в сауне голой. Разумеется, я не хотела раздеваться, они не поняли моей проблемы и просто попросили меня покинуть помещение», - пояснила Томингас.
Посещение бассейна также оказалось не из простых. Туули, которая пришла туда, чтобы потренироваться, оказывается, заняла зарезервированную дорожку, с которой ей громко приказали убраться. Но тренировка на свободной дорожке совместно с десятком любителей завершилась синяками.
«Я порадовалась, что смогу проплыть свою дистанцию в комфортных условиях. Но каждый раз, когда я доплывала до конца бассейна, замечала через запотевшие очки, что кто-то стоит возле бортика. Я проигнорировала это и продолжила плыть, думая про себя, что, может быть, это Индрек или кто-то из знакомых, кто просто наблюдает за моей тренировкой. Когда я вновь начала разворачиваться в воде, кто-то буквально схватил меня за плечо. Сквозь запотевшие очки и полуоглохшая я услышала и увидела, как пожилой мужчина ругает меня по-итальянски. Вокруг него наблюдалась какая-то суматоха, и, видимо, пловцы вот-вот должны были начать тренировку на этой дорожке. Я сказала по-английски, что не понимаю, что он говорит, после чего он закричал: «Эта дорожка занята». Поскольку я уже проплыла больше половины намеченной дистанции, тренировку я решила завершить в «человеческом супе», получив несколько здоровенных синяков – от рук и ног других пловцов», — рассказала Томингас.
Однако спортсменка, по ее словам, готова к начинающемуся сегодня чемпионату мира и надеется на хорошее выступление. Проблемы со здоровьем, которые появились после простуды и излишних тренировок, позади. Протестировавшая свое состояние на соревнованиях IBU Cup Томингас пережила на дистанции два падения, но, несмотря на это, последние соревнования накануне важнейшего в этом сезоне старта показали, что она находится на пике формы.
«На финише я поняла, что ощущаю себя очень хорошо и еще остались силы. Уходила с большим разочарованием, потому что с двумя штрафами могла бы все равно проехать лучше. Позже, когда нащупала на коленке синяк, поняла, что при стрельбе погорячилась, но в целом ощущение от гонки было прекрасным. Так что все неплохо и я действительно готова к Оберхофу», - добавила Томингас.
Первая дистанция чемпионата мира по биатлону назначена на сегодня. Это будет смешанная эстафета, которая начнется в 15.45.