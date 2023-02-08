Туули Томингас не пустили в СПА, еще и обругали

Биатлонистка получила резкое порицание от местных жителей за то, что не хотела посещать баню обнаженной – ее оттуда просто выгнали, - написала Томингас в посвященном биатлону блоге Topauto.

«В турецкую сауну я зашла без полотенца, но в бикини. И оказалась для посетителей СПА кем-то вроде пришельца. Просто там традиция посещать бани голыми, независимо от возраста, пола или комплекции. Я успела пробыть в сауне несколько минут, когда обнаженный мужчина, сидевший вместе со мной, гневно выскочил за дверь, а вернулся обратно уже с работником СПА и ткнул пальцем в мою сторону. Затем последовала сентенция на итальянском языке, и когда я дала им понять, что не понимаю по-итальянски, выяснилось, что я должна быть в сауне голой. Разумеется, я не хотела раздеваться, они не поняли моей проблемы и просто попросили меня покинуть помещение», - пояснила Томингас.

Посещение бассейна также оказалось не из простых. Туули, которая пришла туда, чтобы потренироваться, оказывается, заняла зарезервированную дорожку, с которой ей громко приказали убраться. Но тренировка на свободной дорожке совместно с десятком любителей завершилась синяками.