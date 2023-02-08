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ФОТО ⟩ Какая прелесть! Деревенская идиллия посреди столицы

rus.postimees.ee
Какая прелесть! Деревенская идиллия посреди столицы
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Фото: city24.ee

В таллиннском районе Кристийне выставлен на продажу реновированный дом, в интерьере которого старое идеально сочетается с новым. 

Дом светлый и просторный с продуманной планировкой. На первом этаже просторная гостиная со столовой и кухней. В обеденной зоне рядом с гостиной находится большой стол, за которым могут разместиться семья и друзья. Идеальное место, чтобы организовать ужин для всех своих близких.

Дом в Кристийне.
Дом в Кристийне. Фото: city24.ee

Во внутренней отделке использованы высококачественные материалы, а общий вид дома современный и стильный. Он немного напоминает загородный дом, о котором мечтают многие из нас.

Дом в Кристийне.
Дом в Кристийне. Фото: city24.ee

Всего в доме три спальни, ванная, туалет, подсобное помещение, сауна, просторный коридор и отдельное большое хозяйственное помещение. Со стороны гостиной также есть удобная терраса, где можно провести время с семьей и друзьями. Отделочные работы второго этажа еще впереди. 

Дом в Кристийне.
Дом в Кристийне. Фото: city24.ee

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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