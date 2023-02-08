Действующий в Эстонии банк TBB (также известный как Äribank) объявил, что в связи с международными финансовыми санкциями будет введена новая плата за обслуживание.
При поступлении денег из этих стран эстонский банк будет взимать огромные комиссионные
При поступлении денег из этих стран эстонский банк будет взимать огромные комиссионные
В банке уточнили, что взиматься дополнительная плата за обслуживание будет как в случае поступления денежных средств, так и платежей в любой валюте из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Турции, Китая, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов на сумму от 1000 евро и более. Также платой за обслуживание будут облагаться и платежи.
Размер комиссионных составит 75 евро.
Изменение вступит в силу для юридических лиц с 8 марта, для физических лиц – с 8 апреля.