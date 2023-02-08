При поступлении денег из этих стран эстонский банк будет взимать огромные комиссионные

В банке уточнили, что взиматься дополнительная плата за обслуживание будет как в случае поступления денежных средств, так и платежей в любой валюте из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Турции, Китая, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов на сумму от 1000 евро и более. Также платой за обслуживание будут облагаться и платежи.