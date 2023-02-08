Эксперт по безопасности Райнер Сакс сказал в передаче Ringvaade на ETV, что, по его оценке, Россия уже начала крупное наступление в Украине, так как у нее нет времени ждать, передает ERR.
Эстонский эксперт по безопасности: Россия уже начала крупное наступление в Украине
Эстонский эксперт по безопасности: Россия уже начала крупное наступление в Украине
«Если кто-то будет говорить, что крупное наступление начнется через две-три недели, то к этому времени в Украине произойдет весеннее разрушение дорог, на улице потеплеет. Я не представляю, что в такой период наступление может стать более масштабным», – сказал Сакс, добавив, что большие потери России связаны с активными атаками, в также выразив сомнение, что стране удастся значительно увеличить эту активность.
«У России нет времени откладывать крупное наступление. Если у них есть желание что-либо начинать, то этот момент наступит в течение нынешней и следующей неделей», – заявил Сакс, отметив, что по оценке ВСУ, Россия задействовала в войне против Украины около 300 000 солдат.
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