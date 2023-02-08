Эстонский эксперт по безопасности: Россия уже начала крупное наступление в Украине

«Если кто-то будет говорить, что крупное наступление начнется через две-три недели, то к этому времени в Украине произойдет весеннее разрушение дорог, на улице потеплеет. Я не представляю, что в такой период наступление может стать более масштабным», – сказал Сакс, добавив, что большие потери России связаны с активными атаками, в также выразив сомнение, что стране удастся значительно увеличить эту активность.