ГАЛЕРЕЯ ⟩ Огонь уничтожил жилой дом, хозяйке удалось спастись

К моменту прибытия спасателей пожилая женщина, проживавшая в доме, уже выбралась, однако крыша уже горела открытым пламенем. Крыша здания и часть стен были уничтожены огнем и жить там будет уже невозможно.

Работы по тушению пожара на месте происшествия еще продолжаются, сообщил около 10 часов пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.