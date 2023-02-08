Сегодня в 6:06 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Висела волости Антсла загорелся одноэтажный деревянный хуторской дом.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Огонь уничтожил жилой дом, хозяйке удалось спастись
Огонь уничтожил жилой дом, хозяйке удалось спастись
К моменту прибытия спасателей пожилая женщина, проживавшая в доме, уже выбралась, однако крыша уже горела открытым пламенем. Крыша здания и часть стен были уничтожены огнем и жить там будет уже невозможно.
Работы по тушению пожара на месте происшествия еще продолжаются, сообщил около 10 часов пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.
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