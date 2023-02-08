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Перед судом предстала женщина, избившая своего ребенка и мужа

Сирле Матт
, репортер
Перед судом предстала женщина, избившая своего ребенка и мужа
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Пярнуский уездный суд.
Пярнуский уездный суд. Фото: Urmas Luik

Женщина дважды ударила дочь и бросила в мужа хрустальную чашу и освежитель воздуха. Кроме того, женщина неоднократно била мужа металлической трубой от пылесоса.

Пярнуский уездный суд признал 41-летнюю женщину виновной в физическом насилии и приговорил ее к четырем месяцам условного тюремного заключения. Наказание не будет отбыто, если она не совершит нового преступления в течение годичного испытательного срока и выполнит требования контроля за поведением. Среди прочего, она должна пройти социальную программу. Решение окружного суда еще не вступило в силу.

Избиение дочери всплыло таким образом, что после издевательств женщина сама сообщила в травмпункт, что ее дочь ведет себя агрессивно. По словам прокурора Маарьи Густавсон, в ходе следствия выяснилось обратное. Дочь также стала свидетельницей избиения мужа и позвонила в Центр тревоги.

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