Перед судом предстала женщина, избившая своего ребенка и мужа

Пярнуский уездный суд признал 41-летнюю женщину виновной в физическом насилии и приговорил ее к четырем месяцам условного тюремного заключения. Наказание не будет отбыто, если она не совершит нового преступления в течение годичного испытательного срока и выполнит требования контроля за поведением. Среди прочего, она должна пройти социальную программу. Решение окружного суда еще не вступило в силу.