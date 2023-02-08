Эстонский Красный Крест начал сбор пожертвований для пострадавших от землетрясения в Турции

«С каждой минутой все больше людей, пострадавших от землетрясения в Турции, нуждаются в помощи. Вчера вечером Международная федерация Красного Креста прислала нам призыв об экстренной помощи, поэтому мы объявили о сборе пожертвований и в Эстонии», - сообщил генеральный секретарь Эстонского Красного Креста Арви Перв в пресс-релизе

По данным Красного Креста, ущерб от двух последовательных землетрясений катастрофичен. Было частично или полностью разрушено более 17 000 домов, в результате чего тысячи людей погибли, а несколько десятков тысяч пострадали. По текущим оценкам, в общей сложности от последствий землетрясений по разным причинам пострадали 13 миллионов человек.

Известно, что организации турецкого и сирийского Красного Полумесяца начали действовать сразу после первого землетрясения. Около 300 сотрудников и 630 волонтеров участвуют в поисково-спасательных работах, оказывают первую помощь, организуют транспортировку пострадавших и раздают предметы первой необходимости бездомным. В зону кризиса доставлено 80 грузовиков и передвижных кухонь, 1500 палаток, более 21 000 одеял и многое другое.