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Сравнение: какие торговые сети платят своим сотрудникам самые высокие зарплаты

rus.postimees.ee
Сравнение: какие торговые сети платят своим сотрудникам самые высокие зарплаты
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Lidl.
Lidl. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Среди торговых сетей Lidl выделяется самой высокой зарплатой, пишет dv.ee.

«Мы понимаем жесткую конкуренцию на рынке труда, и это вынуждает нас поддерживать конкурентоспособность заработной платы», – пояснила представитель отдела корпоративных коммуникаций Lidl в Эстонии Катрин Сеппель.

Отчет компании за IV квартал показывает, что средняя зарплата в Lidl Eesti составляет 1758 евро, а меньше всего платят в торговой сети Grossi (OG Elektra), где средняя зарплата в четвертом квартале составила 857 евро.

Средние зарплаты в других торговых сетях: Aldar Eesti (CityAlko, Superalko, Kochi Aidad и т.д.) – 1037; Meie Toidukaubad – 997; A1000 Market – 993; Rimi Eesti – 962; Maxima – 936; Selver – 922; Prisma – 918 евро.

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