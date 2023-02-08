Сравнение: какие торговые сети платят своим сотрудникам самые высокие зарплаты

«Мы понимаем жесткую конкуренцию на рынке труда, и это вынуждает нас поддерживать конкурентоспособность заработной платы», – пояснила представитель отдела корпоративных коммуникаций Lidl в Эстонии Катрин Сеппель.

Отчет компании за IV квартал показывает, что средняя зарплата в Lidl Eesti составляет 1758 евро, а меньше всего платят в торговой сети Grossi (OG Elektra), где средняя зарплата в четвертом квартале составила 857 евро.