Зеленский прибыл в Лондон впервые с начала войны. Он встретится с королем Карлом III и выступит в парламенте

Самолет британских Королевских военно-воздушных сил доставил Зеленского в лондонский аэропорт Станстед.

Сунак лично встретил Зеленского в аэропорту и разместил в своем «Твиттере» совместную фотографию.

Это вторая поездка Зеленского за рубеж после начала полномасштабного российского вторжения, ранее он побывал в США и в Польше.

Планируется, что в Британии Зеленский также встретится с украинскими военными, которые проходят здесь боевую подготовку.

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«Визит президента Зеленского в Великобританию - это свидетельство мужества, решимости и борьбы его страны, а также доказательство нерушимой дружбы между нашими двумя странами», - сказал Сунак.

Самолет с Зеленским в Лондоне Фото: Pool

В среду Лондон также объявил, что Великобритания начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях западного образца.