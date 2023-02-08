Последствия ковида. Тирил Экхофф заявила о том, что, возможно, завершит карьеру

В ноябре Федерация лыжного спорта Норвегии разослала пресс-релиз, в котором написала, что «Экхофф плохо себя чувствует» и что она выбыла на неопределенный срок. Теперь Тирил рассказала, что происходит.

В интервью, данном NRK, Экхофф отметила проблемы со здоровьем, которые начались у нее после ковида и сказала, что не знает, вернется ли она в спорт.

«Это началось с коронавирусной инфекции, потом у меня появились проблемы со сном и многое другое. Я получила хорошее медицинское обслуживание и хорошо наблюдалась, но обнаружила, что кататься на лыжах не могу. Немного странно, что у меня нет нужной энергии. Я всегда была сгустком энергии, немного странно быть тенью самой себя».

При этом самой серьезной проблемой она называет расстройство сна.

«Сейчас со мной всё хорошо, но я все ещё наблюдаюсь у врача и получаю помощь. Это всё ещё требует усилий, поэтому мне действительно нужно терпеть это каждый день».

И вот как она комментирует возможность возвращения в спорт: