Впервые за 11 лет двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тирил Экхофф не попала в состав национальной сборной на чемпионат мира. Более того, она пропускает сезон.
Последствия ковида. Тирил Экхофф заявила о том, что, возможно, завершит карьеру
В ноябре Федерация лыжного спорта Норвегии разослала пресс-релиз, в котором написала, что «Экхофф плохо себя чувствует» и что она выбыла на неопределенный срок. Теперь Тирил рассказала, что происходит.
В интервью, данном NRK, Экхофф отметила проблемы со здоровьем, которые начались у нее после ковида и сказала, что не знает, вернется ли она в спорт.
«Это началось с коронавирусной инфекции, потом у меня появились проблемы со сном и многое другое. Я получила хорошее медицинское обслуживание и хорошо наблюдалась, но обнаружила, что кататься на лыжах не могу. Немного странно, что у меня нет нужной энергии. Я всегда была сгустком энергии, немного странно быть тенью самой себя».
При этом самой серьезной проблемой она называет расстройство сна.
«Сейчас со мной всё хорошо, но я все ещё наблюдаюсь у врача и получаю помощь. Это всё ещё требует усилий, поэтому мне действительно нужно терпеть это каждый день».
И вот как она комментирует возможность возвращения в спорт:
«Я очень не уверена. Я все еще раздумываю, поскольку долго и много сражалась со здоровьем. И я все еще думаю о том, что планирую делать: либо выдержать еще один сезон, либо покончить с этим».