Бывший волостной старейшина Тарту должен будет уплатить штраф

Хотя окружной суд установил, что Сооп не нарушил требование обеспечения прозрачности и контролируемости тендеров, и аннулировал соответствующую часть решения уездного суда, Сооп нарушил ряд требований к проведению тендеров.

Окружной суд решил, что Сооп незаконно разделил тендер на части, нарушил требование разумно использовать деньги и эффективно использовать конкуренцию.

Кроме того, окружной суд установил, что Сооп в общей сложности присвоил 20 234,59 евро, пострадавших сторон две: волости Тарту причинен ущерб в 13 561,39 евро, а Raadi Arendus OÜ в 6673,20 евро. Выгоду из присвоения извлекли три предприятия.

Согласно решению окружного суда, назначенный Соопу штраф в размере 10 885,50 евро следует уплатить в течение месяца после вступления приговора в силу.

Как и уездный суд, окружной суд не счел возможным удовлетворить требование прокуратуры назначить Соопу дополнительное наказание в виде запрета работы на должностях, требующих выполнения публичных задач, с которыми связано должностное положение.