Криминальная коллегия Тартуского окружного суда в среду приняла решение по делу бывшего волостного старейшины Тарту Айвара Соопа, согласно которому назначенный ему условный штраф подлежит уплате.
Бывший волостной старейшина Тарту должен будет уплатить штраф
Хотя окружной суд установил, что Сооп не нарушил требование обеспечения прозрачности и контролируемости тендеров, и аннулировал соответствующую часть решения уездного суда, Сооп нарушил ряд требований к проведению тендеров.
Окружной суд решил, что Сооп незаконно разделил тендер на части, нарушил требование разумно использовать деньги и эффективно использовать конкуренцию.
Кроме того, окружной суд установил, что Сооп в общей сложности присвоил 20 234,59 евро, пострадавших сторон две: волости Тарту причинен ущерб в 13 561,39 евро, а Raadi Arendus OÜ в 6673,20 евро. Выгоду из присвоения извлекли три предприятия.
Согласно решению окружного суда, назначенный Соопу штраф в размере 10 885,50 евро следует уплатить в течение месяца после вступления приговора в силу.
Как и уездный суд, окружной суд не счел возможным удовлетворить требование прокуратуры назначить Соопу дополнительное наказание в виде запрета работы на должностях, требующих выполнения публичных задач, с которыми связано должностное положение.
Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен через госсуд в течение 30 дней.