Вратарь футбольного клуба «Ени Малатьяспор» Ахмет Эюп Тюркаслан погиб в результате землетрясения, которое произошло в Турции, сообщает Telegraf. Ему было 28 лет.
В Турции после землетрясения нашли мертвым футбольного вратаря
Тело голкипера было извлечено из-под завалов в городе Малатья. К счастью, спасателям удалось достать живыми жену и ребенка Туркаслана.
«Покойся с миром. Мы не забудем тебя, прекрасный человек», – говорится в сообщении «Ени Малатьяспор» в Twitter.
Напомним, что среди тех, кто пережил землетрясение была и украинская теннисистка Дарья Лопатецкая. Она приехала в Турцию на турнир серии ITF.
Долгое время была неизвестна судьба игрока сборной Ганы Кристиана Атсу, который сейчас выступает за турецкий «Хатайспор». Накануне тренер «Хатайспора» Волкан Демирель расплакался в прямом эфире, призывая помочь пострадавшим.
Как потом оказалось, Атсу оказался под завалами разрушенной гостиницы. К счастью, спасателям удалось вытащить футболиста оттуда. Он с травмами был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает.
Başımız sağ olsun!— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2023
Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
Seni unutmayacağız güzel insan.😢 pic.twitter.com/15yjH9Sa1H