Рейнсалу передал орден жене российского политзаключенного Владимира Кара-Мурзы

На встрече Рейнсалу выразил поддержку российским политзаключенным и их демократическим стремлениям прекратить российскую агрессию и преступления и подчеркнул, что преступников ждет неизбежное наказание в международном суде. «Международная общественность должна продолжать оказывать поддержку людям вроде Владимира Кара-Мурзы, которые борются за демократию и права человека в России, рискуя жизнью и свободой», - сказал Рейнсалу.

Рейнсалу подчеркнул, что репрессии, которые Россия проводит у себя на родине, идут рука об руку с ее жестокой войной в Украине. Репрессии против своего народа создают условия для безнаказанных действий за границей. «Россия должна понести ответственность за причиненные геноцидной войной в Украине страдания, а мы неустанно будем добиваться создания специального трибунала», - добавил министр.

Евгения Кара-Мурза. Фото: Välisministeerium

Эстония поддерживает демократические стремления российского народа, чтобы происходящие в стране нарушения прав человека и международного права не остались без внимания. «Россия должна быть политически изолирована и привлечена к ответственности за свои преступления, новый пакет санкций должен незамедлительно вступить в силу. Мы должны по-прежнему добиваться того, чтобы всех политзаключенных в России освободили безусловно и немедленно, а организаторов репрессий призвали к ответственности», - сказал Рейнсалу.