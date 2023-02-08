MH17: следователи заявили, что доставку «Бука» мог одобрить лично Путин, но обвинить его нельзя

- Спасибо, Владимир Владимирович, но если есть такая возможность, может быть как-то… организация личной встречи?

- Да, я про это и сказал. Увидимся и поговорим с вами.

- Спасибо большое, Владимир Владимирович.

- Игорь Венедиктович, я по поводу… вы наверно, слышали, инициатива [Виктора] Медведчука по поводу обмена [пленными].

- Да, конечно, Владимир Владимирович.

- Как вы к этому относитесь?

- Ну очень даже положительно, потому что в течение года Украина блокировала и не давала возможность нормального обмена. Наши жители - а их подавляющее большинство у них, у нас там примерно 1 к 10 - они, конечно же, страдают в застенках. И это не просто оборот речи, мы знаем, как они там содержатся в отличие от того, как их люди находятся на нашей территории. Поэтому эта инициатива для нас, честно говоря, как глоток свежего воздуха. Забрать наших людей с их территории….

- Игорь Венедиктович, тогда, я так понимаю, что там дополнительные детали проработать… своих коллег тоже попрошу, чтобы они вас тоже поддержали, помогли, где нужно.

- Спасибо!

- Спасибо вам большое.

- Спасибо вам большое, всего доброго.

- Спасибо!

- До свидания, до связи.

- Спасибо большое!

Командиры и экипаж